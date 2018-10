Ana Obregón y Álex Lequio han querido compartir con sus seguidores una fotografía que se hicieron en Nueva York. Madre e hijo permanecieron durante seis meses en la ciudad de los rascacielos mientras el joven recibía tratamiento para el cáncer que padece.

Junto a las enormes letras de la palabra "LOVE" entre la 6ª avenida y la calle 55, Ana y Álex se mostraban de lo más unidos en esta etapa vital que les ha tocado vivir.

Mientras Ana compartía la instantánea con estas palabras: "Nos hicimos esta foto nuestro último día en Nueva York para agradeceros todos los mensajes de cariño que nos llegaban a través del océano. Qué gusto da recordarla desde casita!", su hijo tiraba de humor para anunciar, además, que pronto dará más detalles del evento solidario que está organizando: "Foto-turista de nuestra aventura por las Américas. Mi intención era sentarme en la 'L' pero dos señores muy amables con uniforme azul me invitaron a quedarme sentadito en la base. Un recuerdo genial para apreciar desde casa. Ánimo a tod@s l@s luchadores/as Pronto os contaré un poquito más del evento solidario tan bonito que estoy organizando".

Ana Obregón y Álex Lecquio | Instagram

Esta fotografía refuerza aún más el carácter luchador de Ana Obregón y su hijo. Ella misma así lo confesaba en su pasada entrevista a la revista ¡Hola!: "Al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo'".