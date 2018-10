Cher: 72 años devorando hombres

Probablemente no me crean si les digo que la actriz-cantante Cher cumplió setenta y dos años en el pasado mes de mayo. Quizás se piense que "se quita" unos cuantos. Pero, no, en todas mis investigaciones aparece como nacida en California en 1946. Lo que ocurre es que es una de las estrellas del espectáculo que más veces ha cambiado de físico, lo más probable recurriendo a remedios faciales. Y desde luego a una constante renovación de sus peinados, la cosmética y por supuesto los vestidos. Razón por la que, dadas sus extravagancias, sea considerada por los "drag queens" como su ídolo.

Tras su imagen como "mujer de las mil caras" no hay que desvirtuar su talento como actriz, luciéndose sobre todo en personajes que tienden a la hilaridad. En el plano musical conserva su voz de contralto, de tonos graves. La cantante de los últimos tiempos que más ha aparecido en las listas de éxitos de la revista Billboard; quien mejores puestos consiguió entre todas las voces femeninas de los Estados Unidos. Su más reciente disco reúne una antología musical del grupo Abba, a propósito de lo bien que ha resultado la segunda parte de Mamma mía, estrenada en medio mundo con excelentes taquillas. No en vano es reconocida como "La diosa del pop". Cher se encuentra en un óptimo momento artístico. Pocas actrices de su edad pueden presumir de continuar en candelero tras más de medio siglo.

Activa sexualmente, tiene fama en Hollywood de ser una "devorahombres". Para entender mejor su idiosincrasia habría que analizar el ambiente en su hogar, siendo una niña. Sus padres, él de origen armenio y ella descendiente de irlandeses, se separaron cuando la pequeña, llamada realmente Cherilyn Sarkisian, tenía escasa edad. Padres que tuvieron varios divorcios, por lo que a Cher no le fue posible recibir una educación apropiada en su niñez, ni gozar del cariño propio de un hogar. Fue llevada por su padrastro a un orfanato. Ya adulta decidió reducir su nombre al de Cher, hoy de resonancia internacional; vivió años de soledad, sin estabilidad emocional. Origen, insistimos, quizás de su infeliz juventud y constantes altibajos sentimentales. Ya tuvo de jovencita suficientes aventuras con chicos.

Con Sonny Bono, en los 70 | Cordon Press

Pero el primer hombre importante en su corazón se llamaba Sonny Bono, un cantante y compositor con el que formó pareja en los escenarios y fuera de ellos. No quería ninguno de los dos casarse hasta que al nacer su hija Chaz en 1969 optaron por regularizar su situación ante un juez. Como dúo musical lograron muchos éxitos, no exentos de escándalo por la vida que llevaban, el atuendo que lucían en sus actuaciones, en pleno delirio de los movimientos hippies, el amor libre y el uso inmoderado de estupefacientes. En 1975 se divorciaron, no sin contratiempos en los tribunales: Cher atacaba a su "ex" reclamándole parte del dinero que creía corresponderle de sus ahorros en común. La sacó de aquellos líos un experto en finanzas, con el que se encamó tras dejar a Bono. Y poco después volvió a casarse con el músico Greg Altman, con quien convivió desde 1975 hasta cuatro años más tarde, tiempo en el que fueron padres de un muchacho llamado Elijab Blue, nacido en 1976.

Puede afirmarse que Cher, le asuste o no la soledad desde que alcanzó la madurez, siempre ha tenido a su lado algún amor. Preferentemente de su propio mundo artístico: por ejemplo, en los últimos tiempos con un guionista cinematográfico, Pero asimismo se cuentan relaciones con profesionales de otros medios, incluyendo a un obrero, de ahí que a ella no le ha importado yacer con alguien ajeno a la popularidad y al mundo de los negocios.

Como los nombres de esos amantes ocasionales nada dirán a nuestros lectores, he reducido esa nómina a tres suficientemente conocidos, el primero de ellos Marlon Brando, con el que pasó tempetuosas veladas en 1974, alabando públicamente sus atributos masculinos. Probó dos años después la virilidad de Elvis Presley, para refocilarse más adelante con un joven galán dieciséis años menor que ella, al que conoció en el rodaje de "Top Gun", todavía sin alcanzar el futuro estrellato que le esperaba: Tom Cruise.

Cher, este mismo verano | Gtres

Hay otros episodios en la vida de Cher que merecen ser contados. Sin duda, tal vez el principal, la aceptación de que su hija Chaz era lesbiana. Fue muy comprensiva con ella. Reacción que mantuvo cuando en 2009 Chaz le contó que iba a someterse a una operación de cambio de sexo. Desde 2010 Chaz Bono es oficialmente varón. Esa postura, que Cher extendió también en otros casos hizo que el movimiento gay de los Estados Unidos reconociera su valentía y apoyo a quienes pertenecen al LGBT. Es una diva del espectáculo, sí, pero también mujer muy cercana y positiva a la hora de enjuiciar problemas de la sociedad actual. De ahí que las feministas la tengan también como un apoyo en sus derechos.

Profesionalmente, su biografía se nutre de títulos muy importantes, en series de televisión, en grabaciones discográficas, en musicales de Broadway y en películas tales como Hechizo de luna, Silkwood, Las brujas de Eastwick, Sospechoso... Había rodado en 2010 Burlesque, cinta con la que creía iba a retirarse. Cuando fue solicitada por la productora de Mamma Mía! Una y otra vez, olvidó sus propósitos a pesar de que le encasquetaron el papel de una abuelita. Lo que en la vida real no es. Y encima, ese personaje la relacionaba con Meryl Streep, como su madre. Pero no le importó. Además, eran buenas amigas. Se habían conocido en 1983 rodando Silkwood. Al reencontrarse en el musical llevado al cine con música del cuarteto Abba se abrazaron muy emocionadas. Y hasta rieron mucho con su "parentesco" cinematográfico. Después de esta experiencia feliz en la pantalla, Cher todavía espera conseguir otros proyectos que la mantengan en constante acción. Su vitalidad es sorprendente. La jubilación para ella queda en suspenso.