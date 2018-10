Así es María Villar, la concursante 'pijiprogre' a la que no le gusta Mecano ni el 12-O

María Villar no destaca especialmente ni por su voz ni por su estilo musical en Operación Triunfo, pero esta madrileña de 27 años recién cumplidos ha conseguido que se hable de ella incluso en la esfera política. La joven interpretará con Miki esta semana el tema de Mecano Quédate en Madrid, y a pesar de que creen que tiene connotación homófoba, finalmente tendrán que incluir la palabra "mariconez" en la actuación por orden de José María Cano, compositor de la canción. El personaje de María es uno de los favoritos de los seguidores del programa, que esperan que, en un giro de los acontecimientos, termine cambiando el término por otro menos "ofensivo" como "gilipollez". Incluso los fans quieren hacerla favorita de la semana como venganza contra Ana Torroja, cantante de Mecano y miembro del jurado de OT, ya que expresó su malestar ante la censura de la letra.

No es la primera vez que María da que hablar, pero gracias a su última polémica ha causado sensación entre muchos seguidores. Famosos y considerados "épicos" son sus desprecios a los cantantes y artistas que ella considera malos, todo en un programa como Operación Triunfo en el que el abanico de estilos musicales es muy amplio. "Si por ti fuera nos despertarían con Taburete y me pegaría un puto tiro en el cerebro, sinceramente", le dijo a Miki en una ocasión durante el desayuno. La semana pasada le tocó interpretar el tema Contigo de El Canto del Loco, y después de reconocer que no le gustaba el grupo, aseguró que su líder Dani Martin canta peor que Carlos, el concursante con el que formó el dueto. Su última salida de tono tuvo lugar el día de la Fiesta Nacional, cuando la más mayor de los 16 concursantes dijo muy sarcástica: "¡Hoy es fiesta, vamos a celebrarlo, porque invadimos toda América y matamos a todo el mundo que había ahí, entonces hay que celebrarlo! ¡Viva!".

#OTDirecto12OCT - María: Hoy es fiesta. Vamos a celebrarlo, porque invadimos toda America y matamos a todo el mundo que había ahí, entonces hay que celebrarlo, viva! María eres lo mejor, gracias. pic.twitter.com/SC04Xw60wL — Mireia (@mireiaabert) October 12, 2018

María es considerada como la más transgresora del programa y según su perfil de Instagram oficial, le gusta desde Janis Joplin y Rihanna hasta artistas de trap como Yung Beef o Zowi. Pero pesar de lo que se puede entender, María ha nacido en el seno de una familia acomodada. Su padre es Francisco Villar, compositor de La puerta de Alcalá, el éxito interpretado por Víctor Manuel y Ana Belén. En un arranque de sinceridad, María confesó que su padre, funcionario de Hacienda de profesión, no era capaz de llegar al trabajo antes de las 11 de la mañana y convenció a su jefe para entrar a esa hora. En cuanto a su madre, es la directora Azucena Rodríguez, responsable de la película Entre rojas (1995), con Penélope Cruz, Cristina Marcos, María Pujalte y Pilar Bardem. Rodríguez también ha sido guionista en la temporada 14 de Cuéntame cómo pasó, la veterana ficción de TVE.

En su vídeo de presentación de OT, María reconoció que no sabía cómo había conseguido entrar en el programa. Unos lo llaman enchufe, otros creen que es por su personalidad arrolladora y moderna. "Desde pequeña quería ser cantante y mis padres me apoyaban un montón", aseguró, pero sus progenitores le recomendaron hacer una carrera universitaria. Se apuntó a Lenguas modernas, cultura y comunicación, estudios que abandonó cuando solo le quedaba un cuatrimestre, algo que supuso un "gran escándalo familiar" ya que era "joven y estúpida".

Cansada de todo, esta joven pudiente se mudó a Nueva York y fundó la banda de garage rock Brainfreez junto a Zoë Brecher, un estilo poco habitual en el reparto musical de la academia. En Madrid es habitual verla rodeada de algunos miembros de la escena musical independiente de la capital, como son The Parrots o Hinds, que le han dedicado una cuenta de apoyo oficial en Instagram llamada "Mariaot2018amigxs, todxsconlamari".