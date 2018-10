Chicote sorprende con su cambio físico tras perder 30 kilos

Alberto Chicote dejó a todos boquiabiertos este fin de semana en plató de Liarla Pardo con un increíble cambio físico. El popular chef tiene nuevo programa en Atresmedia, ¿Te lo vas a comer?, y lo presentó en el espacio conducido por Cristina Pardo, donde aseguró que ha perdido hasta 30 kilos en los últimos meses.

"No saben ustedes cómo está Alberto Chicote y eso que la tele engorda. Quiero que me digas dónde te has dejado a la otra mitad de Chicote", dijo la presentadora para introducir al chef. "Hicimos un programa aquí de cómo comer mejor y aprendes eso, a hacer más ejercicio... Es cuestión de ir siguiendo. 30 o 31 kilos he perdido", explicó él.

El cambio es más que evidente pero le ha costado mucho esfuerzo y más de un año y medio obtener resultados. El secreto es el de siempre: buena alimentación y una tabla de ejercicios. Todo comenzó gracias al programa de Antena 3 En forma en 70 días, donde en poco más de dos meses perdió 20 kilos. Su nuevo espacio abordará mediante reportajes la investigación de temas de alimentación y consumo y se estrena el miércoles 17 en La Sexta.