'El cordobés' habla de la polémica de su hija y lanza un dardo a su padre

Manuel Díaz el Cordobés y Virginia Troconis disfrutaron de la fiesta que organizó la revista Elle para celebrar la Navidad. Encantado con el resultado de su operación de cadera, el torero volvió a sacar su humor tan característico para mandarle un mensaje al nuevo novio de su hija Alba Díaz. La joven ha iniciado una relación con Javier Calle Mora, un empresario de 32 años que se acaba de divorciar después de un corto matrimonio fallido, siendo la joven la tercera en discordia.

"Alba ya tiene 19 años. Le he dicho que siempre será mi pequeña. Tengo tres hijos. El amor es igual para los tres y cada uno tiene una personalidad y tenemos mucha afinidad. Me siento orgulloso de ser una de las primeras personas que siempre se entera de lo que le pasa a Alba. Es muy bonito cuando un hijo además sabe que eres su padre y siempre vas a estar ahí", explicó desviando la atención. "Recuerdo que mi hija pequeña trajo a un amigo llamado Miguel y con 13 años, le dije: 'Miguel, sabes que corto orejas y rabos'".

Cuando se volvió a sacar el tema, el Cordobés se mostró prudente. "Quiero que Alba sea feliz, me siento muy feliz con ella. Creo que siento compasión por los padres que no sienten amor por un hijo. Me da pena esos padres que no han sido capaces de enfocar su vida para sentir el amor de un hijo que es lo más maravilloso. Ante eso, somos todos iguales. Cuando descubres lo que es el amor de un hijo, te puedes sentir dichoso", dijo, un mensaje claramente dirigido a su padre Manuel Benítez. "Lo que he hecho es intentar ser digno en mi vida y defender la verdad de mi madre que es el ser humano que más admiro y quiero en este mundo y gracias a ella soy quien soy hoy. Que los padres amen a sus hijos y que los hijos amen a sus padres".