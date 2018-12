Emotiva carta de despedida de Miguel Ángel Silvestre a su padre

Mi padre dio su vida por mi. Me permitió elegir a pesar de quitarse él. Me dio sus horas de sueño en más de una ocasión. Recuerdo un verano en el que lo desperté a las 2 am porque mi novia se había enamorado de otra persona y me dedicó un paseo por la playa hasta las 7.35 am cuando él, ejerciendo de padre, decidió por mi que ya era momento de descansar y volver a empezar. Nunca me pidió nada a cambio a pesar de haberme gastado casi todo su dinero en querer ser jugador de tenis. Lo único que quería es que yo fuera feliz y tuviera las oportunidades que el no había tenido. Me siento muy afortunado de haber tenido un padre tan generoso. Hoy he descubierto en el tananatorio el impacto de mi padre en muchísimas personas. Tenía una gran bondad. Ayer se marchó mi padre, y el amigo al que llamaba a la hora que fuera para compartir una emoción. Gracias Papa. Descansa en paz.

A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) on Dec 12, 2018 at 9:07am PST