Jorge Javier Vázquez reclama más protagonismo y ahora ataca a Pablo Casado

Jorge Javier Vázquez se sentará próximamente en el programa de Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, y por ello ha comenzado a hacer repaso de su vida en su blog de Lecturas. El presentador hace una labor de retrospección y asegura que durante su infancia no fue feliz: "No fue esa etapa tan idílica que tantos añoran. Nací en el 70, con Franco vivo. Recuerdo que, cuando murió, tenía yo 5 años, varios amigos del bloque jugamos a reproducir lo que veíamos en la tele: riadas y riadas de gente pasando por delante del cadáver para darle su último adiós. En el rellano del séptimo uno hacía de Franco tirado en el suelo y los demás dábamos vueltas en torno a él", escribe.

Como ya ha comentado en alguna ocasión, la relación con su padre nunca fue fácil y así lo vuelve a resaltar: "No me dejaba pasar ni una, porque quería que consiguiera lo que él no logró: estudiar en la universidad. En esa etapa me empezaron a gustar los chicos y no fue fácil".

También aprovechó para atacar al presidente del Partido Popular: "Cuarenta años después sale Pablo Casado diciendo que el aborto no es un derecho. Y, en mi caso, lo malo no es que ya no me quedan fuerzas para discutir,sino que no quiero desperdiciarlas en debates que no deberían ni producirse, porque la libertad no se discute, se alcanza. Y, una vez conquistada, no deberíamos cometer la irresponsabilidad de ponerla en duda".