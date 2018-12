La vida privada de Vladimir Putin está llena de secretos. Incluyendo a todas las personas que le rodean, y especialmente sus hijas, de las que apenas se tienen imágenes. La aparición por sorpresa de una de ellas, Katerina, en la televisión pública rusa (acreditada además como científica especialista) resulta por ello doblemente sorprendente.

Fue el pasado 6 de diciembre. Katerina Tikhonova, la menor de las dos hijas de Putin (la otra es María, que también se formó en la escuela alemana de Moscú) aparecía acreditada como directora de un instituto científico dedicado a investigar y desarrollar dispositivos para leer ondas cerebrales. Y con el apellido de su abuela, Tikhonova, no el de Putin.

Ambas hermanas se han formado en el país y no han salido nunca a estudiar al extranjero, como podría esperarse de las hijas de un alto mandatario. Se llevan solo un año: María nació en 1985 y Katerina en 1986, y ambas saben hasta tres idiomas europeos y otros tantos orientales. Katerina tiene al menos otra faceta de relumbrón al margen de la científica: es una consumada bailarina que quedó quinta en el mundial de baile de Suiza en 2013. María, por su parte, eligió otra rama, los estudios orientales, e incluso se la ha relacionado con un importante mando militar coreano.

La oscuridad en torno a María es máxima, pero de Katerina se sabe algo más: un estudio de la agencia de noticias Reuters señaló que trabajaba en el grupo multimedia RBC y mantenía un puesto en la Universidad Estatal de Moscú como gestora de Innopraktika, programa ligado al desarrollo tecnológico. Su sueldo anual, de más de 110.000 euros.

El tabloide británico The Sun señala otro dato: su divorcio del millonario Kirill Shamalov, que habría perdido una parte sustancial de su fortuna. El motivo, unas imágenes del marido (con el que contrajo matrimonio en 2013) con la modelo rusa Zhana Volkova. Tras la publicación de las fotografías, Shamalov empezó "misteriosamente" a perder participaciones y activos en múltiples empresas rusas.

#Russia's state-owned TV channel, known as part of the #Kremlin's propaganda machine, aired a news report with Katerina Tikhonova, alleged daughter of president #Putin, being interviewed on her business ventures:https://t.co/FFMMsSCCwZ pic.twitter.com/p67PBWEkGG