Las fotografías que confirman lo que Makoke y Tony han querido ocultar

Kiko Matamoros regresó este miércoles a su sección El Club del Espectador en Sálvame tras la polémica entrevista que ofreció Diego Matamoros en Sábado Deluxe. Durante la visita del colaborador a Viva la vida, aseguró que sus compañeros no habían realizado bien su trabajo durante la entrevista a su hijo al no cuestionar sus palabras o desmentir sus acusaciones. Sin embargo, el reencuentro con sus compañeros no fue lo más complicado a lo que tuvo que enfrentarse. Cuando la sección estaba concluyendo, Kiko Hernández mostró unas imágenes en las que aparecían Makoke y Tony Spina entrando en un hotel.

Según el colaborador, los hechos tuvieron lugar el pasado 8 de diciembre, tras la gala de Gran Hermano VIP en la que Mónica Hoyos fue expulsada. Después del programa, la pareja abandonó las instalaciones de Mediaset para disfrutar de la noche madrileña. A las seis de la mañana, llegaron en taxi al hotel donde se hospedaba el italiano y Makoke siguió a Tony hasta la recepción portando una maleta.

Ocho horas después, sobre las dos de la tarde, la exmujer de Kiko Matamoros y el extronista abandonaron el hotel muy sonrientes. Los colaboradores de Sálvame destacaron que ambos salieron del hotel con ropa diferente con la que habían entrado y comentaron la nula necesidad de Makoke de pasar la noche en un hotel, pues ella reside en Madrid.

La protagonista se puso en contacto con Raquel Bollo, que estaba en plató, e intentó justificar su presencia en el hotel. Según le aseguró a la ex de Chiquetete, durmió en la habitación de Aurah Ruiz, que también estaba hospedada en el mismo hotel.