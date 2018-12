María Jesús Ruiz confiesa que "intimó" con Gil Silgado para conseguir sus objetivos

María Jesús Ruiz vive en un bucle infinito y no es capaz de desligarse de su exmarido José María Gil Silgado. Esta semana, el programa Sálvame sacó a la luz unas imágenes de la ex Miss España con el empresario durante un viaje de placer a Lisboa. El problema es que ella nunca pensó que saldrían a la luz. ¿Por qué se fue con él durante el puente de diciembre si, aparentemente, se llevan tan mal?

La colaboradora de televisión aseguró en la tarde del jueves que le propuso a Gil Silgado pasar unos días juntos para conseguir un objetivo. "Fui con la intención de camelármelo, intentar que él estuviera cómodo. Como él está tan obsesionado conmigo, le intenté utilizar.¿Está mal? Sí, pero quería ganarme su confianza. Accedí a pasar con él dos días y a estar en una situación muy cercana", explicó. Según Ruiz, prefiere hablar con él por las buenas porque por las malas puede ser peor. "Yo tenía que hablar de unos temas legales y no quería hablarlos tomando un café en la Plaza Mayor". El momento más duro llegó cuando la modelo confesó que intimó con él para conseguir su objetivo.

Al parecer, María Jesús tiene un proyecto profesional entre manos por el que necesita ausentarse unos días y quiere que todo esté bien con Alba, la hija de ambos, a su regreso. Ella tiene la custodia de la niña y Gil Silgado solo puede verla durante los fines de semana, pero el tema se complica porque la familia de la miss ha tenido numerosos problemas legales con el empresario, incluso interpusieron una demanda por sustracción de menores durante la participación de María Jesús en Supervivientes.

No obstante, la modelo reconoció que no hubo ningún acuerdo con él. "Él se sintió utilizado y cuando le pedí eso, me mandó al carajo". La terrible confesión de María Jesús la dejó hundida y al borde de un ataque de nervios. Con la ayuda de Mila Ximénez, reconoció que se sintió sucia después de aquel viaje.