Jose María Manzanares asistió en calidad de embajador a la presentación del nuevo whisky escocés Chivas Rejal. Recién llegado de hacer la temporada taurina en América y con muchas ganas de disfrutar de estas fiestas navideñas junto a su familia. "Acabo de llegar a España porque he estado en Lima y Ecuador y ya no vuelvo a los ruedos hasta marzo en Valencia para las Fallas. La Navidad en casa tranquilo con la familia que les echo mucho de menos. El separe de ellos lo llevo mal, mis hijos todavía son muy pequeños y es duro no estar con ellos. Además al vivir en Alicante cuando tengo que entrenar tengo que irme a Andalucía o Extremadura y no les puedo ver todo lo que querría", contó.

Para el diestro, el año 2018 según comentó ha sido muy bueno a todos los niveles, tanto en el personal, como en el profesional. "Llevo 15 años como matador de toros y ya van cambiando las prioridades como es mi caso. Cuando uno empieza necesita triunfar y a partir de los 10 años de haber tomado la alternativa necesitas tener más profundidad en tu toreo. Tengo una gran estabilidad, me encuentro muy bien físicamente y cierto es que el amor es lo que te va ayudando para afrontar todos tus compromisos, y la salud para estar en todas las ferias". De esa manera lo explicó.

Al preguntarle por los problemas que ha tenido con en su mano comentó que ya es crónico. "Llevo 13 operaciones, lo que más fastidiado tengo es la espalda de los revolcones que te dan los toros". Por el momento , no sabe si su hijo Jose Maria seguirá sus pasos "Mis hijos todavía son muy pequeños, el mayor tiene 7 años, y Julita 5, y Gabriela 2 y medio, cuando entreno ellos me ven mientras juegan todavía es muy temprano para decir nada". Por el momento, no se plantean aumentar la familia. "Han sido 3 cesáreas, y ya hay que pensárselo mucho".