Lolita monta en cólera al conocer el nuevo rumor sobre ella

Lolita Flores ha denunciado esta semana públicamente una información acerca de una supuesto fortuna que tendría en su poder. La cantante compartió un extracto de una noticia publicada en un medio internacional donde se le atribuía una fortuna de más de 250 millones de dólares, más de 100 millones de euros.

"Me parece demencial, de denuncia, que digan que soy algo que no soy y que tengo algo que no tengo", escribió en su perfil de instagram. "Soy una currante que vivo de alquier a mucha honra y lleno la nevera a fuerza de trabajo y sacrificios. No sé de dónde sacan estas mentiras pero la denuncia os va a caer desde el juzgado. Estoy harta de mentiras e injusticias. Así nos va", aseguró.

Para terminar de desmentir la información, Lolita organizó una rueda de prensa donde volvió a aclarar y desmintió la información.