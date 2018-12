Los nuevos amores de Juana Acosta y Ernesto Alterio un año después de su separación

Fue hace justamente un año cuando Juana Acosta y Ernesto Alterio se dijeron 'adiós', aunque ambos cuentan que quedaron como amigos. Al fin y al cabo tienen una hija en común, Lola, nacida en 2006. No llegaron a casarse, por tanto es falso cuanto han publicado algunos medios en torno a su divorcio. No ha habido tal. Cada uno se fue por su lado, ella con la niña, quedando supuestamente como buenos amigos. Gente civilizada, haciendo de tripas, corazón.

¿Qué les pasó, por qué se les rompió el amor en diciembre de 2017? Difícil saberlo, cuando ambos han sellado sus labios al respecto. Ya se dijo que estando ya prácticamente separados tuvieron que lidiar el argumento de la película de Alex de la Iglesia, Perfectos desconocidos, en la que precisamente los dos protagonistas encarnados por Juana y Ernesto, "se tiraban los trastos a la cabeza". Por dentro, los dos actores sufrían su propio drama personal.

Pero pronto se han consolado. Es posible que la mujer que ahora convive con Ernesto Alterio, la actriz Ella Jazz, ya lo hubiera encandilado antes de irse del hogar compartido junto a Juana Acosta. El caso es que también ésta encontró enseguida a un hombre que le hizo tilín: el atractivo arquitecto Oliver Sancho. No importa que se lleven once años de diferencia. Juana Acosta cumplió en el pasado noviembre 42 otoños, en tanto su nuevo novio sólo tiene 31. Un tipo atlético, de buena estatura, moreno, barbado, deportista, con aire de galán, que es dueño de un estudio de arquitectura. Si Juana no se casó con Alterio tras su prolongada vida en común, no parece que albergue ahora esperanzas de hacerlo con Oliver. Pero están juntos y se les ve felices.

Juana Acosta sonríe, rompe con su triste pasado. Porque, aparte de la decepción que le causó su ruptura con Ernesto (al que se sentía muy enganchada) nunca podrá olvidar los amargos días de su juventud, cuando la guerrilla colombiana de los narcos acabó con la vida de su padre, y además secuestraron a su hermano. Se da la circunstancia ahora que Ernesto Alterio está involucrado en una serie televisiva, Narcos México. Realidad y ficción. Los actores a veces transitan por ese filo de la navaja.

Mientras Ernesto Alterio, de 48 años, no para de trabajar con la productora Netflix, Juana Acosta viene disfrutando de la buena acogida que tuvo su película Ola de crímenes. Su biografía está respaldada por destacados trabajos en Estados Unidos y Francia. En los últimos meses viene apareciendo con frecuencia en las revistas rosas, lo que no es muy de su complacencia. Ella quiere seguir dándose a conocer por sus cualidades como actriz. Y a fuer que lo está consiguiendo, con su belleza y su buena preparación.