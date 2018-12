Lo que la madre de María Jesús Ruiz estaría haciendo con su propia hija

"Una madre aconseja, pero no sentencia", fueron las palabras que repitió Belén Esteban a su compañera María Jesús Ruiz esta semana en Sálvame. La ex miss España se rompió y pasó una de las tardes más complicadas de su vida en televisión tras desvelar la verdad sobre su relación con José María Gil Silgado. No pasó desapercibido para los colaboradores la preocupación de María Jesús por la reacción de su madre Juani. ¿Está manipulando a su propia hija para que haga cosas que no quiere?

Esta fue la pregunta que intentaron contestar durante este jueves los colaboradores de Sálvame: "Es mi madre y la quiero con toda el alma", aseguraba la protagonista sin poder contener las lágrimas. "Las madres nos pueden querer con locura pero también nos pueden hacer mucho daño", contestó Carlota Corredera. "Yo le pido perdón a mi madre", insistió María Jesús, algo que sus compañeros no entendía."Mi madre no debería hablar con Gil Silgado pero sí lo hace y yo poco puedo hacer".

Mila Ximénez se mostró muy directa con su compañera: "Yo soy tu madre cojo el teléfono y te llamo pero no hablo con el señor que te ha hecho la tarde imposible". La influencia de Juani es muy alta en su hija e intenta que todo lo que hace le guste. "¡La que tiene que estar contenta con las decisiones que tomas eres tú! Tu vida es tuya, no de tu madre", concluyó Carlota.

Este viernes, durante una conexión con Kike Calleja, Maria Jesús reconoció que su madre y ella "no se hablan" y desmintió que se sienta manipulada por ella. La modelo se derrumbó de nuevo cuando el reportero le explicó que su ex, Gil Silgado, le ha denunciado por injurias y calumnias y está dispuesto a mostrar las conversaciones que han tenido por whatsapp: "Que me venda una vez más, no me sorprende".