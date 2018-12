Camilo Sesto emite un comunicado tras los rumores de su 'secuestro'

Hace unas semanas Camilo Sesto presentó su nuevo disco sin dar ningún tipo de declaraciones a la prensa. Una llamativa actitud que fue comentada por Lourdes Ornella. La madre de su hijo Camilín afirmó que el cantante "no tiene voluntad" y que vive manejado por las personas que le rodean: "Se encuentra secuestrado. Es un muñeco", aseguró.

"Es imposible llegar a Camilo, pero no de ahora, de hace muchos años. Hay muchos filtros, si llamas te cuelgan y a él le llega la información totalmente deformada por los intereses de esa persona, en especial de una sola persona. La información a Camilo le llegará como a esta persona le interese. No dejarme a mí nunca en buen lugar. Todo, hasta lo que se come, en esa casa lo decide ese señor, tiene todo el poder", contó.

Según Eduardo, la actual mano derecha de Camilo, con el comunicado que han emitido este fin de semana, intentan "proteger al cantante, porque está perfectamente". El cantante eligió el programa Viva la vida para hacerlo público en exclusiva.

"Se tomarán las acciones jurídicas necesarias contra todo aquello de lo que se hable en los medios de comunicación sin rigor alguno", advierte en el documento. "No descarta conceder una entrevista en el futuro", a pesar de su delicado estado de salud.