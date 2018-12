Carmen Gahona expulsa a la amante de Chiquetete del tanatorio

Este domingo se vivieron momentos de tensión en el tanatorio donde se encontraba el cuerpo de Chiquetete. La visita de Inma Cuevas,la supuesta amante del cantante, no habría gustado a Carmen Gahona que terminó echándola de las instalaciones: "Yo soy una señora. Yo vengo porque me he enterado, es muy buen amigo mío, yo sabía que esto iba a pasar", dijo Cuevas a la prensa a su salida.

Según su testimonio, Gahona se levantó y le increpó cuando la vio aparecer: "Yo tengo más educación y vergüenza, entonces yo me he salido. Le he dicho, 'mira, yo entiendo que estés dolida porque es tu pareja, nos marchamos y punto'". Finalmente se alejó del tanatorio mientras las hijas de Carmen Gahona la increpaban: "Yo solamente me he despedido de él, le he dado el pésame a su hijo Fran y ya está", contestó ella. "Si a ella le da rabia que yo haya ido, lo siento, yo no tengo la culpa", añadió.

Según dijo, sabía que Chiquetete "estaba malito y abandonado". Comentó que hace unos días le habían operado de la cadera y decía que el cantante "estaba muy solo".