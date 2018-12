Manuel Cortés, hijo de Chiquetete y Raquel Bollo, no pudo cumplir su gran sueño

La noticia de la muerte de Antonio Cortés, Chiquetete, ha supuesto un duro golpe tanto para el mundo del flamenco como para sus familiares, incluso para los hijos de Raquel Bollo con los que el artista no tenían ningún tipo de relación desde que se separasen. La guerra televisiva que la colaborada de Sálvame comenzó con su expareja no ayudó a que la relación entre padre e hijos se solucionase.

En más de una ocasión Manuel Cortés tendió la mano a su padre, aunque posicionándose siempre al lado de su madre, e incluso le ha rendido homenaje desde los escenarios cantando algunas de sus canciones más conocidas. Sin embargo, Chiquetete ha fallecido sin tener relación con sus dos hijos pequeños. Y aunque los tres hijos de su primer matrimonio han estado desde el primer momento en el tanatorio sevillano, ni Manuel ni Alma se han acercado donde descansan los restos mortales del artista.

Desde el programa Viva la vida presentado por Emma García consiguieron ponerse en contacto con el joven cantante, que no quiso hacer declaraciones al respecto pero no pudo contener el llanto, asegurando que se encontraba completamente devastado: "Hoy no es el momento", contestó.

Manuel por ahora guarda silencio y todavía no se ha manifestado en redes sociales, pero estaría lleno de dolor por no haber podido tener relación con su padre en sus últimos años ni disfrutar juntos sobre un escenario de la gran pasión que comparten. Un sueño que nunca podrá ver cumplido.