El trágico pasado de Merche Perera, madre de Suso y villana involuntaria de 'GH VIP'

Si hay algo de lo que no se puede dudar es que la carrera televisiva de Suso Álvarez va cuesta arriba. El catalán se hizo conocido gracias a su participación en GH 16 y con el paso por Supervivientes y su posición de finalista terminó de hacerse un hueco en Telecinco, lo que le valió un pase directo a la edición VIP del reality. Dejando de lado su dudoso comportamiento en la casa de Guadalix, le pese a quien le pese Suso tiene un auténtico ejército de fans capitaneado por su madre Merche Perera. Como buena progenitora y defensora de su hijo en plató, Merche ha justificado las bromas y comentarios de mal gusto de su hijo, los constantes desprecios a la audiencia y el trato denigrante a las mujeres.

Enganchada a la repentina fama de su hijo, el programa la utilizó durante esta edición para blanquear la imagen de Suso con una especie de regañina que casi le hizo tirar la toalla. Pero esto no es nuevo, los espectadores ya vieron a esta madre aguantando el chaparrón en GH 16. Fue hace poco más de tres años cuando Merche se quejaba de que el programa solo mostraba "la cara B" de Suso. En su visita en la edición VIP, se vio obligada a darle un toque de atención ante las cámaras. "Te veo mal y me estás preocupando mucho. He perdido al niño que veo en mi casa. El otro día llamé a la psicóloga para preguntarle qué le pasa a Suso. Estoy muy preocupada. Necesito encontrar a mi hijo". Sin embargo y aunque Merche se empeñe, en tres años no hemos descubierto quién es ese Suso ejemplar al que se refiere.

Es posible que el público olvidara esa imagen agresiva y soberbia del joven cuando Merche desveló algunos de los episodios más oscuros de la familia. "La muerte de su padre, cuando apenas tenía ocho años, fue dramática para él. Suso lo pasó muy mal, su papá era un dios para él. Además, en poco años también murieron mi hermano, al que tenía como un segundo padre, mi madre, que era su segunda madre, y mi padre. Perderlos a todos fue terrible para él. Aunque también creo que esas pérdidas lo han hecho ser más fuerte y lo han llevado a ponerse una coraza. Se escuda en la chulería para no sufrir", explicó Perera en 2016 en la revista Lecturas. Precisamente, vivir rodeado de mujeres es la razón que dan sus allegados para negar que sea machista. "Era un niño inquieto, movido y muy cariñoso. El rey de la casa. Un encantador que sabía cómo engatusarte cuando metía la pata. Igual que ahora. Se ha criado con tres mujeres y lo hemos mimado".

Su vida no fue fácil con la muerte de su marido. Se quedó sola con tres hijos, salía de casa a las 4 de la mañana y volvía a las 10 de la noche. "Los abuelos se quedaban con mis hijos para que yo pudiera trabajar todo el día. Suso no entendía que yo desapareciera tantas horas y lo llevaba mal. Se sintió solo, porque aunque estuvieran mis padres y se quisieran con locura, los niños necesitan a los padres". La familia sufrió un nuevo varapalo cuando Yara, una de las hermanas, llegó al estado de coma cerebral cuando se complicó su diabetes. Una situación por la que Suso recibió el apoyo total de Telecinco, de ahí quizás su inexplicable trato de favor en la cadena.

Su propio personaje

En la recta final de GH VIP 6, la movilización de Merche consiguió colocar a Suso como segundo concursante más votado para ganar el programa a pesar de no haber tenido el apoyo mayoritario del público. La madre se ha creído tanto su papel de defensora, que su actitud solo genera comentarios negativos en las redes sociales. En el último debate de la edición con Sandra Barneda se puso en contra la mayoría de colaboradores y hasta de su "nuera" Aurah.

Los gritos de Merche a Nagore Robles por criticar a Suso eran constantes, hasta que Miguel Frigenti salió al paso y le recordó que "entró en el programa libremente cobrando una pasta". "Faltaría más que no pudiésemos criticarlo Si no quiere que hablen mal de él que no se metan en GH VIP, que tenéis la piel muy fina. ¡Estamos hartos de que nos digan cómo hacer nuestro trabajo!". Merche reaccionó con más gritos, poniéndose en pie y señalándolo. "Si no haces bien tu trabajo, yo estoy en el derecho de criticarlo porque también soy colaboradora del programa. Yo vengo aquí a defender lo mío".

Flaco favor le está haciendo la madre de Suso defendiendo y justificando todo lo que hace su hijo #GHVIPDBT14 pic.twitter.com/1vNpZKyejm — ADOROMIVIDA 🖊👸🏽🇵🇪 (@DIOSAPELITOZ) December 17, 2018

La defensa de la madre de Suso es equiparable al concurso de su hijo durante estos tres meses: una metedura de pata continua #GHVIPGala14 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) December 13, 2018

Todas los domingos y los jueves digo lo mismo:

No soporto a la madre de Suso.#GHVIPDBT14 — ParadaAtormentada (@PAtormentada) December 16, 2018

Nagore a la madre de Suso: los insultos de tu hijo y los calificativos que ha utilizado no se pueden premiar ENORME NAGORE #TormentaInca#SomosLaAudiencia9D #SomosLaAudiencia9 pic.twitter.com/k9wHBe6iKb — Srta Picky (@SrtaPickyGH) December 9, 2018