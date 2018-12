Gran parte de la sociedad sevillana dio este lunes el último adiós a Chiquetete. Una cita a la que no faltó Manuel Cortés, hijo del cantante y Raquel Bollo, con el que no tenía relación desde hace años. El joven acudió junto a su primo Kiko Rivera a la Iglesia de Los Gitanos y rodeado de una gran expectación por parte de los medios de comunicación. Dentro del santuario el joven intentó pasar desapercibido y se sentó en los bancos más alejados del altar. Minutos después, se acercaron a él sus hermanos y la pareja de su padre Carmen Gahona.

La viuda de Chiquetete habló con los reporteros de Sálvame y aseguró que fue a buscar al hijo de Raquel Bollo para que se sentara junto a sus hermanos: "A Antonio le hubiera gustado. Ya Antonio descansa en paz, ya no pueden hacerle más daño". Unas palabras que fueron contradichas por Manuel Cortés cuando conectó en directo con el programa de Telecinco: "Se levantó primero Rocío, ha sido la primera persona que ha ido a recibirme y que me ha dicho que le acompañara hasta el sitio de delante", afirmó. "Yo le he dicho que no quería pasar por el medio en mitad de la misa y que no quería que a nadie se le fuera a cruzar el cable. Me imagino que después se lo comunicarían a esa señora, que también se acercó, pero yo le dije que quería estar junto a Fran, uno de sus hermanos mayores, que es con quien más confianza tengo".

Raquel Bollo se encontraba en el plató durante la conexión con su hijo y confirmó su testimonio. La colaboradora aseguró que mantiene un sentimiento de tristeza por sus hijos pero no quiere"alimentar el morbo"en una situación tan dolorosa: "Lloraré cuando salga, a mí lo que me importa es mi hijo y lo veo roto. No me veréis llorar".