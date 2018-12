La picante promesa de Aurah Ruiz que levanta el ánimo de Suso

Miriam Saavedra, Suso y El Koala. Gran Hermano VIP calienta motores de cara a su gran final este mismo jueves por la noche. Los tres concursantes, por tanto, enseñan sus últimas cartas, aunque de una manera más amistosa de lo que se podría suponer.

Es el caso de Suso que, por una parte, da por perdido el concurso y, derrotado, va diciendo que preferiría no haber "llegado a la final". "Lo que más me duele es que España no me haya dado el éxito de ganar algún reality", se ha lamentado en el confesionario, seguro de que va a ser Miriam quien se lleve el maletín.

Suso tiene, efectivamente, "mal cuerpo". Se lo han dejado los tuits contrarios a su persona en la citada red social, que le han dejado abatido. "No me siento competidor. Solo hay que ver los tuits para ver por dónde van los tiros. Siento que Miriam tiene la absoluta verdad y toda la gente a favor".

Lo que sí levanta el ánimo a Suso es el sexo. Ahora, con Aurah Ruiz, con quien pasó una buena temporada dentro de la casa de Guadalix.

Y la cosa promete cuando el concurso acabe, al menos para Suso: "Aurah me dijo que le gustaría hacerlo siete veces al día cuando saliésemos de la casa", dijo en una comida con Miriam y El Koala, ofreciendo otro picante detalle que no sabemos si gustará a la propia Aurah.

De modo que una cosa por la otra: puede que no gane el ansiado maletín de Gran Hermano, pero eso no significa que Suso se vaya a aburrir una vez salga de la casa de Guadalix.