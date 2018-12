Álex Lecquio reaparece con su familia: "El cáncer es sinónimo de vida"

Alessandro Lecquio, Ana Obregón y su hijo Álex regresan a la portada de ¡Hola! para sincerarse con la enfermedad de este último, a la que identifican claramente en portada: cáncer. "Con humor y sin drama", reza el titular, en un reportaje donde también posa el padre del joven y ex de Ana, una imagen no del todo inesperada, dado lo unidos que han afrontado este revés, pero sí algo extraña considerando cómo se separó la pareja.

Un reportaje navideño con un poso triste, dada la enfermedad del joven empresario, que cubre su cabeza con una gorra. Pero Álex se muestra optimista, mucho, y asegura que sigue "siendo un bandido". La familia, dice en la entrevista, sigue estando unida precisamente por esta adversidad: "Nos reímos de todo".

Álex explica que el motivo de este reportaje es dar las gracias a todas las personas que se han interesado por su salud y le han mandado ánimos a través de las redes sociales. "Me gustaría normalizar e incluso vulgarizar la palabra cáncer, que la gente lo vea como un simple diagnóstico médico más". Se muestra optimista con el tratamiento, y explica que se está avanzando a una enorme velocidad en la ciencia médica para atajar esta enfermedad.

"El cáncer no es sinónimo de fatalismo y muerte, es sinónimo de vida", dice convencido.

Lo que no quiere decir que no entienda "la gravedad de la situación". "Cuando me pasó esto, digamos que me di cuenta de que no podía confiar en que, después de este tren, vaya a pasar otro. Y ahora estoy como loco, intentando saltar y subirme a cada uno que pasa".