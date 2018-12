Bochornoso espectáculo (con fuga incluida) de Chayo Mohedano en una gala benéfica

Hoy cuando me he despertado con la mala noticia de la q todo el mundo habla incluso los informativos, he pensado... LA MUERTE... me ha dado miedo, miedo, mucho miedo... y tengo rabia e impotencia y pienso como se puede estar pensando continuamente en hacer daño a personas que no nos metemos con nadie, que seguimos viviendo, que no hay un solo día que tenga llamadas y WhatsApp y ni siquiera contestamos, que trabajamos en lo q queremos, y podemos,y tu @rosariomohedano en lo q verdaderamente AMAS que es la música, porque ese odio, esa maldad, esas ganas de provocar para conseguir una mala contestación. Eso es periodismo???PORQUE??? Me pregunto mil veces PORQUE???si al final llega ella ( LA MUERTE) y sin avisar te lleva para adelante.....

