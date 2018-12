Sylvia Pantoja rompe su silencio sobre su tía Isabel y le da donde más le duele

Dios mío... estoy en shock. Primo de mi corazón,te me has ido de madrugada como el título de ese disco, pero porque tan pronto???Que impotencia siento.No doy crédito y me cuesta aceptar esta fatídica y triste noticia desde tan lejos. Tengo el corazón hecho jirones,ya son muchas pérdidas en tan poco tiempo,y esta partida tuya es un mazazo más que me va a costar superar desde la distancia.Fuiste un referente para mí,en la música y fuiste como mi hermano mayor. Siempre se me llena la boca y el alma al decir que tú fuiste el que me apoyó desde niña Gracias a ti estoy en este mundo de la música,un mundillo tan bello pero tan vulnerable y cruel a veces.Tu generosidad era muy grande y me apena muchísimo que las malas lenguas hayan querido vender una imagen de ti que no corresponde a la verdad....si la gente supiera la VERDAD.... fliparia en colores Pero pese a quien le pese no te van a quitar nunca lo grande que has sido y serás en la música.Grande entre los Grandes.El primer baladista flamenco, número 1 en Latinoamérica,y España,muchos años con esa hermosa canción"Esta Cobardía"y con muchos más éxitos a tus espaldas.Revolucionaste con esa voz tan mágica y única.Y como persona..que decir?esa nobleza que tenías te hacía más grande aún,tú si eras Pantoja de verdad,porque como siempre digo,los verdaderos Pantojas son muy nobles y muy humildes. Primo mío,tengo un nudo en la garganta.Y mis lágrimas caen de dolor,rabia e impotencia Cuántas cosas me han quedado por decirte y preguntarte.Que lástima que un país tan lleno de talento como es España, no valoren tanto el arte y prefieran el morbo barato y carroñero,para llenar sus bolsillos rápidos, sin dignidad,sin piedad y sin remordimientos Pero tú siempre serás Chiquetete y pasarás a la historia del flamenco Buen viaje a la luz D.E.P Antonio Cortés Pantoja Chiquetete

