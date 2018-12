Un romance, y no su pretendida carrera de modelo, hace famosa a Alba Díaz

La hija de Vicky Martín Berrocal y el Cordobés, que estudia en el mismo colegio exclusivo que Froilán y otros hijos de famosos, y que lucha en las redes sociales por alzarse con un puesto entre las mejores influenzers, al final se ha hecho famosa por cuestiones sentimentales. Este miércoles todas las revistas elevan a Alba Díaz a la categoría de personaje. Y no sólo a ella: también es protagonista Javier Calle, el hombre con el que se ha liado la chavala tras "levantarle" a la esposa.

Diez Minutos, que fue la que adelantó la exclusiva, nos recuerda que Calle ya conoce a su suegro, y Semana, que titula "Alba vive su amor ajena a la polémica", incluye fotos de la flamante pareja con el más famoso de sus amigos, Froilán.

Álex Lequio cuenta cómo se enfrenta al cáncer

Ana Obregón ha vuelto a elegir ¡Hola! para hablarnos de la enfermedad de su hijo Álex en un reportaje curioso si tenemos en cuenta a sus protagonistas: además de ellos dos, posa para las fotos Alejandro Lequio, padre del joven y ex de Ana. El resultado es una extraña familia. También llama la atención el gesto de Ana y el conde Lequio: a pesar de que la entrevista pretende ser esperanzadora, ellos no logran esbozar una sonrisa auténtica. No es para menos, con todo lo que están pasando.

Álex Lequio se muestra mucho más alegre. "Sigo siendo un bandido", asegura, e insiste en que ni él ni sus padres han perdido el sentido del humor. "Somos una familia que nos reímos de todo". Dice Álex que el motivo de este reportaje es dar las gracias a todas las personas que se han interesado por su salud y le han mandado ánimos a través de las redes sociales.

Semana contraprograma a ¡Hola! con una portada dedicada a madre e hijo, pero sin más información añadida que la que proporcionan las redes sociales.

Makoke y Tony, pareja sorpresa

Lecturas proclama a Makoke y Tony Spina pareja del año (2018, porque dudamos mucho que lleguen juntos hasta 2019). Los dos protagonizan la portada de la revista, que incluye una entrevista exclusiva en páginas interiores.

"Nos gusta todo del otro", y "lo nuestro es algo que se palpa, se ve, no hace falta decirlo", son sus principales comentarios. Y eso que si algo se echa de menos en esta pareja es, precisamente, la química.

En cualquier caso, ellos aseguran que están juntos y dice Tony que "ella está más joven" desde que empezaron a salir. También pide perdón por haber dicho de Makoke que podía ser su madre: "Quería decir que tenía conmigo atenciones de madre". Lo mejor del reportaje es que se crea una nueva versión del "ya conozco a sus padres": Tony conoció a Makoke a través del hijo de ésta y a Makoke ya le han presentado a la madre de él. "Es una mujer estupenda", dice.

El motivo del acercamiento de María Jesús y Gil Silgado

Según la revista Lecturas, la escapada que hicieron la exmiss y el exempresario a Lisboa tiene una explicación: Gil Silgado ha demandado a María Jesús por una entrevista en la que le tachó de maltratador y tiene que indemnizarle con 100.000 euros. La intención de la modelo llevándoselo lejos era camelárselo y convencerle de que la retirara.

Por eso lucha también de forma desesperada (e indigna) por conseguir una plaza en el próximo concurso de Telecinco.

Sylvia Pantoja rompe su silencio

La sobrina de Isabel Pantoja,que reside en México desde 2013 ajena a las polémicas familiares, ha roto su silencio para despedir a Chiquetete en las redes sociales. La revista Love recoge sus comentarios. La cantante ha publicado en Instagram un mensaje dirigido a su primo agradeciéndole su apoyo durante sus comienzos. Además se lamenta por la imagen que proyectó en vida: "Me apena muchísimo que las malas lenguas hayan querido vender una imagen de ti que no corresponde a la verdad… Si la gente la supiera flipaba en colores".

Y remata, para quien desee sentirse aludido: "Tú sí eras Pantoja de verdad, porque como siempre digo, los verdaderos Pantoja son muy nobles y muy humildes… Qué pena que en un país como España prefieran el morbo barato y carroñero".

Isabel Pantoja vuelve a sonreír

Una sonriente Isabel Pantoja protagoniza la portada de Diez Minutos en un reportaje en el que podemos ver imágenes de agencia obtenidas cuando la cantante asistía a la celebración del cumpleaños de su nieta.

La revista dice que la cantante "aparece feliz y relajada", y eso que tiene todo tipo de frentes abiertos: todavía sigue buscando al topo que desvela las intimidades de su casa, su hijo no termina de sentar la cabeza, las niñeras amenazan con demandarla y su hija Chabelita ahora quiere ser cantante y hacerle la competencia.

Los Alba entroncan con los Corsini

¡Hola! nos descubre un nuevo romance: el que están viviendo Carlos Fitz-James Stuart, hijo pequeño del duque de Alba, y Belén Corsini de Lacalle, hija de Juan Carlos Corsini, perteneciente a la familia fundadora de la constructora Corsán.

La revista publica media docena de fotos de la pareja, algunas de ellas en actitud cariñosa, y nos cuenta que salen desde hace dos meses. Y añade que tienen muchas cosas en común: los dos estudiaron Negocios y disfrutan de la vida en el campo y de los viajes. Es decir, como un altísimo porcentaje de jóvenes de su generación y rango social.

Cóctel de noticias

Fran Rivera, "del albero al tatami". Surrealista reportaje de ¡Hola! recopilando varias fotos del torero practicando aikido, deporte que practica desde hace años en Sevilla.

Elena Tablada, segunda parte. Nueva entrega en ¡Hola! de la boda cubana de Elena Tablada, ahora con fotografías en algunos escenarios de la isla que pretenden ser fotogénicos pero que realmente muestran pobreza y abandono. La abuela de la ex de Bisbal está que trina por la elección de La Habana como escenario para el enlace: ha tenido que romper su juramento de que jamás volvería a Cuba mientras hubiese dictadura.

Raquel Mosquera, madre entregada. Diez Minutos publica fotos de la peluquera y su pareja, Isi, en la función escolar de su niña. Escotada, con falda animal print y tacones de doce centímetros, Raquel observa desde la grada el espectáculo infantil.

Zayra Gutiérrez Benito, despixelada. Se trata de la hija de Arancha de Benito y el que fuera jugador del Real Madrid, Guti. La joven acaba de cumplir los 18 y ya se parece a muchos "hijos de" en que tiene miles de seguidores en las redes sociales y un canal en Youtube. Es decir, también quiere ser famosa.