Atacan a María Pombo por defender a los hombres en medio de la polémica de Laura Luelmo

María Pombo es una de las influencers más prestigiosas e importantes de España. Con sus casi 950.000 seguidores, cada decisión de estilo de la instagramer resulta relevante en la moda española. Ahora, no obstante, y tras el trágico asesinato de la joven Laura Luelmo, a Pombo le está tocando aguantar las críticas de muchos seguidores poco tolerantes. No es la primera vez que ocurre, debido a su postura contraria al aborto.

Pero este vez el odio que rezuman algunos comentarios ha superado incluso las expectativas más altas. Todo comenzó a raíz de una imagen publicada tras el hallazgo del cadáver de Laura. La influencer quiso calmar los ánimos respecto a ciertos comentarios concretos venidos de la órbita feminista.

Sus frases (publicado en Instagram Stories) son las siguientes: "Gracias, uno por uno, a los hombres que protegen, te ayudan, te respetan, te cuidan. Los que no te dañan. El asesino no es un hombre, es un asesino. El violador no es un hombre, es un violador. Porque los HOMBRES son, al igual que las MUJERES, maravillosos".

El Stories de la polémica | MtMad

Muchos seguidores criticaron duramente el intento de Pombo de aportar serenidad a un debate social que ha enfrentado a los partidarios de penas más duras para reincidentes, así como la cadena perpetua revisable, y aquellos que apuestan por culpar a una sociedad machista y heteropatriarcal tras ese repugnante asesinato.

Tantos fueron los insultos y amenazas que María Pombo quiso matizar su postura y relatar incluso una situación personal donde realmente sufrió el acoso y tuvo que apoyarse en otras personas. "Me da rabia leer mensajes durante todo el día en los que dais a entender que defiendo a un violador... soy la primera que quiere que pague por lo que ha hecho y ojalá no volviera a pasar nunca, ojalá no tener miedo de andar sola en ciertos lugares. Que agradezca el respeto y cómo nos protegen en ciertas situaciones otros hombres, es otra cosa, porque en la sociedad que vivimos (que en este aspecto es una mierda) yo lo agradezco y os cuento una cosa que jamás habría contado por redes sociales".

Para reforzar su comunicado, Pombo no dudó en mostrar las marcas de una agresión que pudo ser peor de lo que finalmente fue:

La agresión que sufrió María | Instagram

La Instagramer, forzada a explicarse entre las críticas, ha contado en sus Stories de Instagram algo más de esa situación complicada de su vida personal. "Yo también he vivido situaciones asquerosas que, como mujer, han marcado mi vida y, afortunadamente, cuando viví esas situaciones, siempre hubo una persona que me ayudó y sacó de esa situación. En concreto y en esas tres circunstancias de mi vida, hombres buenos. Con esto lo que he querido transmitir es un mensaje de esperanza y positivo porque, aunque vivimos en un mundo de mierda donde [suceden] tragedias como la muerte de Laura y de otras tantas mujeres que han sufrido a manos de asquerosos y cobardes, también hay gente buena a nuestro alrededor. Ojalá estos 'hombres' hubieran sido educados de otra forma y sí, yo de camino a casa quiero ser libre, no valiente. Y me gustaría no tener por qué sentirme protegida por un hombre".