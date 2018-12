Suso se olvida de Aurah en la fiesta tras la final de 'GH VIP'

La relación idílica de Suso y Aurah en la casa de Gran Hermano VIP se está rompiendo a pasos agigantados. En medio está Merche Perera, madre de él, que el pasado domingo vivió momentos de gran tensión en el debate del programa. A ella se suman los amigos del catalán, que no terminan de aprobar la relación. Suso perdió la gran final del programa frente a Miriam y parece que va camino de perder a su novia después de enterarse de que ésta no se lleva nada bien con su madre. "Mi madre y yo hicimos un pacto antes de meternos en el gremio de la televisión, y dijimos que no todo vale", dijo el joven en el plató tras enterarse del rifirrafe entre suegra y nuera. ¿Mensaje para Aurah?

Los concursantes del programa y sus familiares se fueron de fiesta al finalizar la gala y los novios apenas se miraron a la cara. Tal y como cuenta Look, Suso prefirió refugiarse en su familia, sobre todo en su madre y su hermana Yara, que hace dos años sufrió un coma cerebral del que todavía se está recuperando. Al terminar la gala, Aurah y Suso salieron por separado de las instalaciones de Mediaset y ya en la discoteca madrileña, la canaria se lo pasó en grande con Asraf, Makoke o Ángel Garó. En sus vídeos de Instagram no hay ni rastro de Suso.

Lo que parece estar claro es que no pasaron la noche juntos y tienen una conversación pendiente. Aurah ha mantenido el apoyo a Suso a pesar de que no le han gustado nada los vídeos de su novio diciendo barbaridades de ella a sus espaldas dentro de la casa. Solo ellos saben si serán capaces de sacar adelante su relación.