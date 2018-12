Christian Gálvez se arrepiente de su bochornoso episodio con Penélope Cruz

Después de las complicadas semanas que ha atravesado el presentador Christian Gálvez, tras ser acusado de intrusismo por su puesto como comisario en una exposición sobre Leonardo Da Vinci, el artista sobre el que lleva investigando desde hace hace años, este viernes visitó Mi casa es la tuya. Entre otras cosas habló sobre infancia y su trayectoria profesional.

Comenzó narrando un duro episodio de su infancia: "Me pusieron unos aparatos en las piernas para dormir, como los de Forrest Gump, y corregir mi problema de crecimiento", aseguró. Después comenzó con su carrera de actor en Médico de familia y con 21 años consiguió un Premio Ondas por Desesperado Club Social. "Estaba muy crecido", reconoció .

Más tarde se incorporó como reportero al programa Caiga quién caiga, programa del que "se arrepiente": "Empezábamos riéndonos de la gente". Recordó la peor experiencia durante su estancia en el programa, cuando le "tocó el culo" a Penélope Cruz y su novio (que por aquel entonces era Matthew McConaughey), se encaró con él. "Nuestra relación con ella era maravillosa pero en la película Volver llevaba un trasero postizo, por lo que me hicieron comprobar en directo si ese día lo llevaba o no. Le toqué el culo y vino Matthew McConaughey a defenderla. Era muy alto, se dio la vuelta, abrió la mano pero Penélope le paró los pies explicándole que yo era amigo suyo y que el programa era uno de los mejores en España". "No todo fue malo. Aprendí muchas cosas, fue un máster de verdad".

Además narró el terrible accidente que tuvo en el año 2012 y que supuso un antes y un después en su carrera profesional y personal. Un incidente en el que se rompió la espalda, se le salió el disco bicéfalo y le cogió el nervio ciático por el que perdió la movilidad de una pierna. Se operó y volvió a aprender a andar, pero pudo haber perdido la movilidad. Aunque tenía que haber estado una larga temporada de baja, el prefirió volver al trabajo y lo hizo con una condición, que pudiera descansar 12 horas. "Por cada hora de pie tenía que estar otra tumbado".