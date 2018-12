En Lecturas, Laura Matamoros sostiene a su bebé en su primera Navidad como madre, y trata de poner una nota conciliadora en la guerra de su familia. O más bien no: "Mi casa es un refugio para mi padre", dice, semanas después de las cruentas declaraciones de Kiko contra su hijo Diego (y de Diego contra su padre Kiko). Padre e hija se irán juntos a Punta Cana estas vacaciones con un grupo de amigos, para así alejarse del mundanal ruido. Queda clara de nuevo la alineación familiar de los Matamoros, con Laura poniéndose del lado de su padre en los múltiples frentes abiertos con Diego y Makoke. De su hermano lo tiene igualmente claro: "Nos han educado en la misma familia, pero cada uno ha cogido sus valores. Gracias a Dios, no todos somos iguales".

También hay espacio para temas más cándidos y navideños, como su reciente maternidad, que no obstante ha sido dura, tanto que se resiste a intentarlo de nuevo próximanente: "Psicológicamente ha sido muy duro. Me quedé embarazada sin quererlo, no lo esperaba. Engordé 30 kilos, a nivel psicológico me afectó. Estoy muy feliz de haber sido mamá, pero me ha costado".

Además, se recopilan datos sobre el misterioso robo a la casa de Kiko Hernández y Sonsoles Ónega habla de lo "mal" que lo ha pasado con la diabetes de su hijo.

Llega el final de 2018 y las revistas se apresuran a recopilar datos de sus figuras más queridas. Es el caso de Semana con Letizia, titulando "el año de la Reina". La publicación echa la vista atrás y resume en su reportaje los doce diseños que "la han consagrado como la más elegante de Europa". Cada vez que Letizia escoge un modelo, su elección resuena no solo en España sino en publicaciones internacionales, eso es un hecho. Además, Paula Echevarría y David Bustamante se vuelven a juntar por el bien de su hija en Navidad, y Belén Rueda ofrece su entrevista más nostálgica, hablando del fallecimiento de su hija.

Y hablando de Kiko Hernández, él es el protagonista casi exclusivo de Diez Minutos, con un extenso reportaje donde descubrimos nuevos detalles del citado robo a una de sus propiedades. Con imágenes que muestran los destrozos en su antiguo hogar, Kiko amenaza a los ladrones (que se han llevado tantos enseres como documentación periodística secreta) y se manifiesta destrozado ante este revés del destino.

¡QMD! busca el ángulo más jovial de la actualidad y nos recuerda a la que ya es la primera pareja confirmada del nuevo Gran Hermano, apodado Dúo: Kiko Rivera e Irene Rosales se meterán en Guadalix para aclarar todos los puntos de su relación y, seguro, buscar problemas con otras parejas. Que Miriam Saavedra se ha llevado los 100.000 euros del maletín de GH era algo que ya sabíamos, pero la revista no va a dejar de recordarlo por eso.

Pronto es la última en la lista, y lo es porque se olvida de la actualidad rosa para destacar una noticia bien distinta y de índole más terrible: el asesinato de la joven profesora Laura Luelmo a manos de un desalmado asesino. "La historia de un sueño roto", titula dramáticamente la revista, que mezcla churras con merinas con reportajes sobre Alejandro Sanz y Roberto Leal, además del flamante nuevo ganador de OT.