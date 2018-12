Una lastimosa encerrona de Albalá quiebra a Sofía Suescun en directo

Alejandro Albalá sigue sin pasar página desde su ruptura con Sofía Suescun. El joven, que antes fue novio de Chabelita Pantoja, sigue enganchado a la guapa morena de Supervivientes tras una tempestuosa relación. A juzgar por la discusión que mantuvieron la tarde del domingo en directo, parece ser que los tiempos en los que presumían de aventuras eróticas en redes sociales han terminado para siempre.

Tantas veces rompieron que quedaba por aclarar cómo fue la vez definitiva. Mientras él cuenta que fue a raíz de presentarse un día en casa de la madre de su novia y ser expulsado de allí, ella, la que fue tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, contó en el programa Viva la Vida que la cosa viene de antes, que ya en Supervivientes estaban mal y que la ruptura fue muy fea.

Ya en la isla de Honduras –recordemos– Suescun tonteó lo suyo con el guapo Logan, lo que puso de los 'nervios' a Alejandro Albalá y hasta provocó una primera ruptura en directo cuando aquel visitó la isla. La historia no quedó ahí y luego, a la vuelta, regresaron pero sin tantas ganas.

Lo siguiente han sido los coqueteos de Sofía Suescun con Kiko Matamoros. Cuando todo parecía que iba a ir a más, la joven se echó hacia atrás escudándose en que Kiko era mayor para ella, algo que incomodó bastante al colaborador de Sálvame.

Lo que no sabía Sofía Suescun es que se iba a encontrar en el plató de Viva la Vida con Alejandro Albalá, tras un mes sin verse ¿Encerrona? Emma le comentó que llevaban varios días anunciándolo y ella ha alegado, como si allí no se viera la televisión, que estaba en Barcelona: "No sabía que estaba en el diván de Viva la vida. Estaba en Barcelona", dijo.

Durante el análisis psicológico, el joven se abrió en cuerpo y alma para explicar lo mal que lo había pasado, algo con lo que su exnovia se ha quedado sorprendida. "Estoy asimilando la situación poco a poco", dijo Sofía ante la exhibición de sentimientos de su ex.

Albalá, que sacrificó la relación con su madre por sus dos novias, explicaba que estaba enamorado de Sofía Suescun: "Sigo enamorado de ella". Cuando la presentadora preguntó a la psicóloga que quién le había producido más dolor a Albalá, si Isa Pantoja o Sofía Suecun, la profesional reveló que "Sofía", algo que ella no encajó particularmente bien.

Suescun quiso entonces arreglar todo y viéndole tan mal, se levantó para hablar y "darle un abrazo por lo mal que estaba". Él se negó en redondo: "Sofía, en estos momentos me estás haciendo daño". Alejandro Albalá pasó gran parte del tiempo con la cabeza agachada, y más cuando vio la lástima que generaba en Sofía, que le recriminó que la estaba dejando como la mala de la película.

Albalá, que pocas veces se ha roto en directo y al que hemos visto incluso un tono chulesco, no ha podido más y se fue del plató que hasta ese momento compartía con su ex.

Sin embargo, Suescun que no quería acabar como la mala, se ha hecho otro Suescun, disculpándose a su manera. Ella ha querido acercarse a darle un abrazo en varias ocasiones, a lo que él se ha negado, cruzando las piernas para que ella no se acercara.

A bella extronista le ha tocado el corazoncito entender por fin que su exnovio nunca volvería con ella, pese a amarla. Al final, y pese a que Sofía Suescun no quiso quedar como la mala de la historia, fue rechazada, por lo menos en plató, por el joven Alejandro.