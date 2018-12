La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Daniel Carande para contar todos los temas de la actualidad social. Centrada, una vez más, en Chabelita y en cómo se le pueden torcer las cosas a la hija de Isabel Pantoja de una manera que probablemente ella misma no esperaba.

Y no por sus problemas familiares y con Dulce, con esa discusión en el que salió a relucir un mal genio que hasta ahora no se le conocía. Sobre la joven se cierne la sombra de su primera gran demanda, la que está a punto de interponer el padre de su hijo, Alberto Isla, este mes de enero tras mucho tiempo de recoger cuidadosamente documentación. Todo surgió en el último Deluxe de Chabelita, en el que ella misma desveló que la abogada de Alberto Isla la informó de que iba a por la custodia del niño.

Un "bombazo" –así lo calificó en esRadio la periodista Beatriz Cortázar– que está ya confirmado. "Alberto ya tiene todo para la demanda. Se supone que la presenta en enero, en cuestión de una semana, y para pedir no solo la custodia compartida sino la absoluta".

Esta nueva causa judicial podría estar detrás de la promesa (ya incumplida) de Chabelita de retirarse de la televisión. El problema que se le viene encima a la joven es grave: en estos años, Alberto Isla, que inicialmente participaba de esa vida acelerada de la hija de Pantoja, "con los años ha madurado, tiene una vida ordenada y hasta ha desaparecido de los medios". Todo lo contrario que Chabelita, objeto continuo de polémicas y, sobre todo, entregada al mundo de la noche.

"Ella va de caseta en caseta y no quiere estudiar, ella misma te lo dice", aseguró Carande en antena. Su gran preocupación, su novio: siempre pendiente de Omar y las amigas. "Y al otro que no le gustan esas cosas, que la madre no le lleva al niño sino una amiga de la madre o Dulce", explicó Cortázar. Sea como fuere, hay un hecho constatado: "Alberto Isla ha sacado ya las uñas y no está dispuesto a ciertas cosas".