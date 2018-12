Así le queda a David Muñoz el vestido de las Campanadas de Cristina Pedroche

Por cuarto año consecutivo, David Muñoz ha decidido probarse el vestido que lució Cristina Pedroche en las Campanadas del año pasado. El chef ha vuelto a sorprender en su perfil de Instagram con esta imagen que, seguro, habrá dejado a muchos sin palabras.

Aunque la presentadora explicaba recientemente a ¡Hola! que este año la misión de David era más complicada: "No sé cómo vamos a hacer, porque, como es un mono de un tul, que no cede... por muy delgado que esté mi marido, tiene un cuádriceps que no tengo yo, y claro, no entra".

A pesar de los 'malos augurios' de Pedroche, parece que el tul ha cedido y David Muñoz ha podido cumplir con su tradicional posado de Fin de Año. El cocinero ha compartido la foto retando a su chica con un "supera esto mañana @cristipedroche !!!!".

Por su parte, ella ha comparado las dos imágenes afirmando que su marido está mucho mejor que ella: "Vale y ¿ahora qué? ¿Por qué cada año le queda mejor que a mí? Mi marido está más bueno que yo. Eso es así".