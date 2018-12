Aramís Fuster, en su entrevista más desgarradora: "Me arrepiento de haber tenido a mis hijos"

Aramís Fuster fue uno de los grandes fichajes para la nueva edición de Gran Hermano Vip pero también una de las mayores decepciones tras pedir su expulsión cuando llevaba tres semanas en la casa de Guadalix de la Sierra. Ya terminado el concurso, la bruja acudió al plató de Viva la vida para someterse a una terapia psicológica en la que habló sobre la mala relación que tiene con sus dos hijos y su familia en general.

Volvió a narrar los dramáticos episodios que vivió con su padre cuando era una niña y aseguró que sus hijos no quieren saber nada de ella: "La que fue mi familia me las ha hecho de todos los colores, hasta que tuve el suficiente raciocinio para asumir que no tenía familia. Si me preguntaran a quien he querido más, si a mi madre o a mis hijos, diría que a mi madre, siempre".

Tras las duras palabras, confesó que se arrepiente de haber sido madre: "Mis hijos los tuve porque quise tenerlos, y me he arrepentido siempre". A pesar de ello, afirmó que en varias ocasiones intentó ponerse en contacto con ellos. Sin embargo sus hijos han declarado que su madre tiene un carácter muy complicado y que es imposible relacionarse con ella: "No supieron ser mis hijos. Pero mientras les iba soltando dinero sí lo eran". Sin embargo no quiso ahondar en los motivos de su distanciamiento: " Han pasado demasiadas cosas. No he echado la culpa a mis hijos, respeto a mis hijos, si ellos son felices sin tener madre, que le voy a hacer. Yo les quiero con toda mi alma. Les deseo con toda mi vida que sean felices, y si ellos son felices sin mi, qué más felicidad quiero".