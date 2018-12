Lydia Valentín hace unos meses que consiguió revalidar su título como campeona del mundo de Halterofilia, motivo suficiente, para que este 2018 que termina, haya sido uno de los más importantes de su vida. "Así es, y no pudo sentirme más feliz, ahora estoy disfrutando todo lo que ha sido este año, el Europeo, los Juegos Mediterráneos, el Campeonato de España, y ahora el mundial. Realmente estoy muy contenta, porque me consideran como un referente del deporte español y eso muy gratificante. Estoy muy agradecida, porque he sentido muchísimo apoyo, y hemos conseguido lo que quiera, a pesar de llegar lesionada de un hombro. Unos 20 días antes tuve una rotura del musculo deltoide, pero entrené y todo salió bien. Ta estoy preparándome para Tokio 2020, y quiero llegar en las mejores condiciones" confesó.

Le encanta ser femenina, y siempre ha dicho que antes de ser deportista es mujer. "Me gusta ponerme un tacón, comprarme ropa, maquillarme, me he criado en un mundo femenino, me gusta lo que a cualquier chica de mi edad, comparto todo con mis hermanas y mis amigas, que no hacen deporte. Sí es cierto que el deporte de fuerza puede estar vinculado al género masculino, pero yo considero que la esencia la tengo, haga lo que haga. Me gusta, me siento bien y nunca la voy a perder. No sigo mucho las tendencias de la moda, voy más a lo mío, al final soy una chica con un cuerpo deportista, no tengo las medidas que tal vez la sociedad marca para ser una mujer perfecta, pero creo que cada uno es diferente". Así lo definió.

Cuando se le pregunta por temas más personales, se extraña, porque dice que no está acostumbrada, y con respecto al amor, dijo que estaba enamorada del deporte, entre risas. "Estoy enamorada de la vida y del deporte. Creo que el amor lo mueve todo en el mundo. Tengo el corazón enamorado en muchos aspectos de mi vida. Hay un hombre en mi vida, pero me da vergüenza decirlo, porque no estoy acostumbrada a estas preguntas. Lo cierto es que estoy muy feliz, y me siento una persona muy afortunada. Me planteo una boda en un futuro, me encantaría, es más sueño con ello, hay chicas que nos les ocurre eso, pero a mí sí. T sí algún día tuviera hijos y quisieran seguir mis pasos, les apoyaría en todo, y siempre les inculcaría que hicieran deporte". Concluyó.