El episodio más triste de Miriam Saavedra: "No quería vivir"

Después de que todos sus enemigos pasaran por Sábado Deluxe para hablar de los temas que tenían pendientes con ella, este sábado fue Miriam Saavedra la que se sentó en el plató de Telecinco para aclarar todas sus polémicas y presumir de su victoria en Gran Hermano VIP 6.

La peruana llegó al plató convertida en 'la reina inca', con corona incluida, y pronto empezó a hacer repaso de todos los frentes que tenia abiertos desde su salida de la casa de Guadalix de la Sierra: su relación con Carlos Lozano, su amistad especial con Hugo Castejón, su enfrentamiento con Mónica Hoyos o la polémica a raíz del supuesto affaire de Makoke con su ex.

A pesar de la fortaleza que ha mostrado durante todo su paso por la casa de Gran Hermano, Miriam no pudo evitar derrumbarse al recordar el aborto que sufrió estando con Carlos. Entre lágrimas, la ex del presentador de televisión relató el trágico episodio por el que casi pierde una trompa de falopio. Un capítulo de su vida que tal y como confesó, fue muy duro: "No quería vivir".

Aún así, una vez más aseguró que Carlos Lozano ha sido y es el hombre de su vida. La actriz reconoció que sigue enamorada de él: "Le quiero, pero no necesito a Carlos Lozano. Yo soy Miriam, ganadora de Gran Hermano VIP". Y como ella misma reconoció, el error que le ha llevado a tener muchos problemas y rumores, durante y después de estar en el concurso, fue el entrar en el reality "sin aclarar muchas cosas", como su relación o no con Hugo Castejón, con el que está muy enfadada por la entrevista en la que habló sobre su supuesto romance.

Lo más sorprendente de la noche llegó cuando Miriam confesó que, a pesar de que con Carlos ya no tiene nada, siguen manteniendo la pasión y continúan viéndose. Unos encuentros que compaginaba con los que tenía con Hugo. Algo de lo que todos los implicados eran conscientes. Al parecer, Carlos no llevaba muy bien formar parte de este triángulo amoroso, y en un ataque de celos le contó a Miriam su supuesta relación con Makoke, "Él me lo contó por despecho y está dispuesto a reconocer en público que fue así".