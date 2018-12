Omar Montes habla sobre la infidelidad de Chabelita con un conocido colaborador

Un nuevo rumor de infidelidad ronda a la pareja formada entre Chabelita Pantoja y Omar Montes. El último en sumarte a la lista de posibles amantes de la hija de Isabel Pantoja es Jordi Martín. Según confirmó el propio protagonista el programa Cazamariposas, ambos estuvieron juntos en casa de la joven tras tomar unas copas.

Tras el supuesto encuentro, Omar Montes visitó Sábado Deluxe para dar su opinión sobre lo ocurrido: "Estoy seguro de que no hay pruebas de una infidelidad de Isa con Jordi. Se dice que hubo dos relaciones íntimas, una a las cinco y otra a las cinco menos cuarto", desveló. "Si dura 15 minutos va mu flojo, le voy a tener que comprar una viagra", dijo entre risas, mostrándose poco afectado por el asunto.

"Pero lo importantes a lo mejor es que tu chica estaba encantada", dijo María Patiño. Sin embargo, Omar sostiene en que entre ellos no pasó nada y continuó bromeando sobre el tema: "No creo que esté buscando a otras personas. Si me dice que está con Rafa Mora lo mismo me lo creo, pero Jordi es un carca. Si me han dicho que ni se le levanta en verdad".

Rafa Mora confesó ante Omar los planes que tendría el paparazzi con Isa: "Según me ha dicho Jordi la cosa no terminó ahí. Siguen hablando, a Jordi le gusta algo más que una noche loca" y aseguró que tienen pensado hacer planes en Nochevieja. A pesar de la afirmación, Omar insistió: "A día de hoy solo escucho palabras porque pruebas no veo ninguna".