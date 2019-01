Miguel Bosé, a raíz de colgar un video en Instagram, para felicitar el Año nuevo a sus fans, ha provocado la preocupación sobre su estado de salud. Las alarmas se han disparado por la afonía de su voz, y las especulaciones sobre cómo se encuentra, ha despertado un gran interés, al no responder aclarando la razón de esa ronquera. También cabe la posibilidad de que pueda tratarse de una simple afonía, aunque su aspecto físico, no es el más saludable, ya que su cara refleja un gran cansancio. No es la primera vez que esto ocurre, y si no recordar cuando apareció en la pasada gala de los Grammy, su voz también estaba dañada.

Es posible que todo esto se aclare, cuando el cantante llegue a España, para declarar ante el juez en la batalla que mantiene con su madre, Lucia Bosé, acusada de apropiación indebida de un cuadro firmado por el que fuera intimo amigo de la familia, Pablo Picasso, y que perteneció a " La Tata", que fue la persona que les cuidó en su infancia, y estuvo considerada como un miembro más de la familia hasta su fallecimiento, y sus sobrinas dicen que es cuadro les pertenecía a ellas .Por el momento habrá que esperar su regreso a España, y ver qué ocurre.