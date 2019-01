Estrenamos año por cuarta vez en Porto y lo hacemos precisamente en uno de los primeros sitios que pisamos al llegar a esta maravillosa ciudad. Fue la primera "vista general" que tuvimos, cuando todo era ilusión pero también incertidumbre y un poco de miedo, y ni siquiera la belleza del paisaje lograba aplacar del todo los nervios. Un paisaje que hoy hemos vuelto a mirar con otros ojos, con los ojos de quien ya se siente en casa, los de quien ha aprendido que los cambios forman parte de nuestras vidas y pueden ser la ocasión perfecta para reinventarse, para conocerse mejor a uno mismo y para abrazar sin temor lo que está por llegar . Que todos tengáis un muy feliz comienzo de año y que el 2019 traiga cambios, oportunidades, risas, salud, amor, empatía, sororidad, solidaridad, esperanza, gente buena y muchas ganas de seguir consiguiendo objetivos, de aprender y de crecer . #feliz2019 #aprende #crece #cambia #vive #vamosallenarlodecosasbonitas #Porto #slowlife

