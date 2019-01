Javier Calle estalla contra los que critican su noviazgo con Alba Díaz

Hace un mes que salió a la luz la polémica relación de Alba Díaz con Javier Calle. El empresario, además de ser ex jefe de la hija de Manuel Díaz el Cordobés, había estado casado con Coki Prieto, amiga íntima de la joven. Incluso Alba asistió a la boda que la ex pareja celebró en octubre de 2017. Las críticas por la supuesta traición a su amiga no tardaron en llegar.

Con el inicio del nuevo año, Javier Calle ha roto su silencio y aprovechando que estaba felicitando el 2019 a sus seguidores, envió un mensaje muy claro: "Feliz 2019. Vive y deja vivir", escribió Calle en un storie en su cuenta de Instagram. El empresario pide que se deje de cuestionar su relación con Alba. El texto iba acompañado de un vídeo en el que se puede ver un escenario navideño y la canción A mi manera sonando sonando de fondo.

Unas críticas que no han llegado solo desde los medios de comunicación, también desde el entorno de la propia Coki. Su prima Mati, cargó contra Alba y su madre Vicky Martín Berrocal: "Qué poca vergüenza tenéis. Se metieron las dos en la casa cuando en el armario todavía estaba la ropa de mi prima. Eso es querer hacer daño", dijo en Socialité.