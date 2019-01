Julio Iglesias tiene una desagradable sorpresa para Makoke

Parece que a Makoke se le complica este inicio del 2019. No terminó muy tranquila el 2018 por sus diferencias con el que fue su marido Kiko Matamoros y el nuevo año comienza complicado debido a las consecuencias que le podría ocasionar la confesión de su romance con Julio Iglesias. Según reveló la periodista Gema López, Makoke podría recibir un burofax de Julio Iglesias en el que le pediría desmentir que mantuvieron un noviazgo en el pasado: "Me cuentan que hoy a la 1 de la tarde se habría dado la orden a un despacho de abogados para enviarte un burofax en el que se te exigiría que rectifiques y niegues que tuviste una relación con Julio Iglesias. Porque de lo contrario, se procederá a tomar medidas legales".

Makoke no se mostró nerviosa con la noticia pero, ante la insistencia de los colaboradores de Sálvame, afirmó que "a nadie le agradan estas cosas". "Pero yo hablado sobre una parte de mi vida. No quiero hablar más de este tema. Es más, no he hablado de ello, simplemente no he negado". Gema López fue más allá y preguntó el motivo de su silencio durante estos años: "¿Cobraste dinero por guardar silencio? ¿Julio ha podido pagar dinero para que no salgan estas historias a la luz?", a lo que Makoke contestó: "Jamás. No lo conté porque no me sentía orgullosa de estar con una persona 26 años mayor que yo".

Más prudente que en ocasiones anteriores, Makoke intentó parar el tema: "No voy a hablar y más sabiendo que me va a demandar. Pero es mi verdad y punto. Mi verdad es mi verdad". A pesar de ello, aseguró que en el caso de que Julio Iglesias emprendiera cualquier acción legal en su contra, no daría un paso atrás en sus declaraciones.