Después de días de silencio, el finalista de Gran Hermano VIP 6, Suso Álvarez, se ha pronunciado sobre su supuesta nueva relación con una joven argentina. Lo que significaría que ya habría olvidado el romance que tuvo con Aurah Ruiz dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Según una conversaciones que mostró el programa Socialité, Suso estaría comenzando una relación con Shaiu Herreras, a la que conoció antes de entrar en el reality y con la que se puso en contacto al terminar el concurso. Según aseguró la argentina, Suso la habría invitado a pasar la noche con él aunque finalmente solo "hubo besos".

Pues ahora ha sido Suso el que ha hablado sobre el tema en sus redes sociales: "A ver chicos, me han dicho que no entrara en este tema pero bueno ya es que me cansa. Parece ser que han dicho por la televisión que si he estado con una chica. Os juro por mi padre bajo tierra, tío, que dono todo el dinero que he ganado en GH VIP 6 si ese teléfono es cierto y esa conversación es verdad. Llevo desde que salí del reality solo con mi familia y mis amigos. No se me ha acercado ninguna chica. A lo mejor alguna me ha pedido dos besos y una foto y ya está. Nada es real.", comentó en varios stories en su cuenta oficial de Instagram.

Y aprovechó para terminar con un mensaje dirigido a su ex novia Aurah: "Y lo hago por aquí gratis y para vosotros porque yo todo lo que hago es de verdad. Ya no voy a entrar a más temas. Ya me podéis poner verde. Que si soy bueno o malo. Que me da igual. Que llevo muchos años ya aguantando esto. Yo lo que hago lo hago siempre de corazón y no por ningún otro lado. Besos", concluyó.