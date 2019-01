Bigote Arrocet hace las maletas y abandona la casa de María Teresa Campos

Bigote Arrocet ha vuelto a dejar sola a María Teresa Campos. Según explicaron este jueves en Sálvame, el humorista abandona el país para atender los negocios que tiene en Argentina y que le mantendrá ocupado durante más de un mes. Edmundo tiene una explotación de litio en su país, algo que ha sido causante de varios viajes a lo largo de los años que lleva con la veterana presentadora. El pasado octubre, cuando Terelu se sometió a la doble mastectomía, también estaba fuera y Teresa afrontó sola el duro momento.

Carmen Borrego que estaba presente en el plató no sabía nada del viaje del novio de su madre, pero negó que exista cualquier tipo de problema entre ellos. "Mi madre y Edmundo son una pareja sólida por ambas partes". Carmen confirmó que Edmundo tienen negocios en su país de origen y de ahí sus constantes viajes. " Él cada vez viaja menos. Es verdad que tiene una empresa de litio en Argentina y tiene más cosas. Además, está vendiendo su casa y tendrá que ir más. En Chile no sé que tiene. Yo creo que allí tienen más cosas sus hijos por parte de la familia de la madre. Empresas y negocios tiene e irá y volverá como ha hecho tantas veces. Pero no hay crisis ni mal rollo eso os lo puedo garantizar", explicó.

También habló sobre cómo han pasado las fiestas la famlia Campos tras los problemas de salud de Terelu, de los que parece que es está recuperando: "Teresa está más tranquila como estamos todos. La Navidad ha sido tranquila y eso te puedo contar. Muy familiar y ahora esperamos el día de Reyes también en familia. Estamos todos más tranquilos", aseguró. "Cuando uno quiere su trabajo y le gusta y lo que ha hecho en su vida es trabajar, cuando te retiras lo que estás loco es por volver y retomar tu vida. ¿Enero? Yo no te puedo decir. Ella está mucho mejor y ojalá cuanto antes", concluyó.