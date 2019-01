Miguel Bosé está en el ojo del huracán, y nuevamente se ha especulado sobre su estado de salud. Cierto es que los últimos videos que ha colgado en las redes sociales, no le favorecen en absoluto, eso no significa que tenga que estar enfermo, pero lo que sí es cierto que continua con una afonía considerable. El propio Miguel, ha desmentido que tenga algún problema de salud, que se encuentra muy bien, y que está disfrutando de unas vacaciones, y que no va a comentar nada porque son tonterías. Parece ser que el cantante tiene alergia al olivo, al menos eso es lo que ha dicho su representante. Lo que sí es cierto, es que Miguel ha pasado la Navidad con su madre en Méjico, y ahora también han ido sus hermanas.

En unas semanas seguramente tendrá que venir a España, para declarar ante juez por el asunto del cuadro de Picasso que su madre vendió, y que al parecer fue un dibujo que el artista regaló a la señora que siempre trabajo en su casa, y que ahora lo reclaman las sobrinas de la fallecida.

El caso es que Miguel Bosé quita importancia a todo lo que se está especulando sobre él y su salud, y dice que se encuentra muy bien. Ojala sea todo así.