"Han tendido una trampa a Luis Miguel Rodríguez"

Este viernes durante la Crónica rosa de Es la mañana de Federico de esRadio, Isabel González, Carlos Pérez Gimeno y Beatriz Cortázar han debatido sobre la publicación de las sorprendentes fotografías que relacionaban a Luis Miguel Rodríguez con Silvia Fominaya, la actriz y colaboradora de televisión de gran éxito en los noventa. Todo apuntaba a que el "reciclador" habría sido infiel a Ágatha Ruiz de la Prada, a pesar de haber vivido la Navidad más unidos que nunca.

En la versión que ofreció Silvia Fominaya de los hechos en Aquí hay madroño de Telemadrid aseguró que todo fue "extrañísimo": "Soy íntima amiga de Richy Castellanos. Quedé con él para comer y apareció este hombre, que yo lo conozco de la prensa, de cuando estuvo con Martínez Bordiú. Salimos del restaurante, y me dice: 'Bueno, pues os acompaño'. Y se vino con nosotros andando por la calle. Ese señor es de esta gente que te agarra mucho y te pega para su cuerpo, ¿sabes? Y en la foto de la portada me estoy riendo, porque me apretaba mucho (...) Me ha sentado mal lo de las fotos. No desconfío de Richy. Luismi se paró tres veces a hacerse fotos, está con una persona que tiene muchísimo dinero, que es Ágatha, que lo ha pasado muy mal durante muchos años.".

Sin embargo, nuestra colaboradora Beatriz Cortázar ha ofrecido la versión de Luis Miguel Rodríguez, que señala a los posibles culpables de la encerrona:

"Conozco perfectamente Luismi y sé cuando me está metiendo un rollo y esta vez me estaba diciendo la verdad. A Luismi le cita para comer Richy, comieron para pedirle un donativo para una ONG. Aparece con Silvia Fominaya. Me dice que cuando salieron había muchísimos fotógrafos. Estuvo dos horas con ella, lo que duró la comida y se fue al desguace. Ágatha sabe como sucedió todo y no desconfía de Luismi. Todo suena a una especie de trampa, posiblemente orquestada por los otros implicados".