Britney Spears se retira de la música temporalmente

Malas noticias para los fans de Britney Spears: la intérprete de Baby One More Time ha tomado la decisión de retirarse de los escenarios para pasar todo el tiempo del que dispone con su familia, concretamente con su padre, James Spears debido a su delicado estado de salud.

Sin especificar fecha de vuelta, Britney ha lanzado un comunicado a través de su página web en el que anuncia que queda cancelado el espectáculo que tenía previsto en Las Vegas, "Britney: Domination", una serie de conciertos que comenzarían en el mes de febrero y se sucederían hasta agosto.

La princesa del pop también ha pedido perdón por los inconvenientes que esta decisión haya podido causar a sus fans: "No sé por dónde empezar, porque es muy duro para mí contarlo. No haré mi nuevo espectáculo Domination. He estado esperando hacer este show y veros a todos este año, así que tomar esta decisión me rompe el corazón", ha comenzado la artista con una imagen en la que sale una pequeña Britney junto a sus progenitores.

Hace unos meses el padre de Spears tuvo que ser ingresado y casi pierde la vida. Spears asegura que quiere dedicarse en cuerpo y alma a su padre durante la larga recuperación que debe afrontar, además de poder pasar tiempo con sus hijos: Sean y Jayden.

"Sin embargo, es importante poner siempre a su familia en primer lugar... Y esa es la decisión que he tenido que tomar. Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante", confesó Britney.