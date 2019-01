Alessandro Lecquio comienza el año con las peores noticias

Alessandro Lecquio no ha comenzado 2019 con el mejor pie. No obstante, el colaborador de El Programa de AR pone al mal tiempo, buena cara. Es lo que hace su hijo Álex, afectado de un grave cáncer que, no obstante, está combatiendo con todas sus fuerzas y un tratamiento de vanguardia en un hospital neoyorquino que hasta ahora ha dado un muy buen resultado.

No obstante, no es el único frente abierto de este tipo al que se enfrenta el ex de Ana Obregón. Su hermana Desideria Lecquio di Assaba y Torlonia, dos años menor que Alessandro, también sufre problemas de salud.

Alessandro tuvo por ello que tomar un avión a últimos de diciembre para presentarse en Roma. Allí se reunió con su hermana y pasó unos días con ella, como en el pasado hizo con su hijo de manera constante. La decisión la tomó muy poco después de recibir las malas noticias, tal y como publica LOC, y se produjo sin informar a los medios y con la máxima discreción.

Alessandro y Didi son los dos únicos hijos del matrimonio del aristócrata Clemente Lecquio con Sandra de Torlonia, hija de la infanta Beatriz de Borbón.

Aunque los problemas de salud de la mujer no se han dado a conocer, han debido ser lo suficientemente relevantes para que Alessandro interrumpiera su temporada navideña en España para pasar tiempo con su hermana.