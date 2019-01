Dulce contesta por primera vez a Pantoja desvelando dos secretos

Hace mucho tiempo que la intimidad de Dulce Delapiedra en Cantora se ha terminado. La nanny de Chabelita sigue con su particular cruzada contra Isabel Pantoja, dando continuidad a los embrollos familiares que llevan los últimos años acorralando a la célebre tonadillera y lanzando de paso una frase dirigida a la cantante: "Tú sabes lo que he sido para ti día y noche".

El último capítulo se escribió en Viva la vida, el programa de Telecinco conducido por Emma García. Tras la bronca con Chabelita mantenida en el Deluxe semanas atrás (que dio por finiquitada la hasta ahora buena relación de Dulce con la hija de Pantoja), ésta decidió hablar alto y claro asegurando que ya nadie haría lo que ella hizo por Isabel Pantoja… cosas que ella no hizo por dinero sino por "amor y entrega absoluta".

Un amor y entrega que la llevaron a anunciar que, durante su largo tiempo a las órdenes de Pantoja, jamás se cogió una baja y llegó a trabajar enferma, y hasta coja. Cuando decidió coger días libres, Pantoja "se volvió loca".

"Lo que ha hecho conmigo ha sido muy cruel", dijo Dulce en Telecinco, asegurando que lleva tiempo arrastrando un "dolor y pena" tremendos. En el fondo se vislumbra una disputa por el amor de Chabelita que, según la propia chica, ya no es tal por su parte. Dulce, no obstante, lo tiene claro y asegura que "siempre será" su "niña, pase lo que pase, lo será toda la vida".

La entrevista estuvo llena de puñaladas a Pantoja, de quien llegó a decir que "no sabía ni la edad que tenía cuando se escapó del colegio". Y también que "yo me gasté con tu hermano lo más grande sin tenerlo", dijo, en referencia a ciertos préstamos de dinero del pasado hechos al mismísimo hermano de la Pantoja. "Tú eras millonaria y yo pobre", dijo para subrayarlo.

Ahora mismo, contó en esa misma línea, está "ayudando a" su "hija sin recibir nada a cambio, yo no vivo de Isa". Y repite la advertencia hecha con anterioridad: "Me has demandado, pero la demanda va a ir en contra tuya".