Alba Carrillo pide una cita a Albert Rivera: "Los escorpio son súper sexuales"

Alba Carrillo está dispuesta a ser el paño de lágrimas de Albert Rivera tras su ruptura con Beatriz Tajuelo con la que mantenía una relación sentimental desde hace cuatro años. Cuando la ex de Feliciano López conoció la noticia de la separación, y para que nadie se le adelante, se ha ofrecido para tener una cita con el líder de Ciudadanos.

"Me encanta", fue lo primero que dijo Alba cuando Sonsoles Ónega dijo en Ya es mediodía que el líder del partido naranja estaba soltero. "Y es escorpio, que son súper sexuales", respondió entre risas. Ya imaginándose como la primera dama de la Moncloa, la modelo aseguró que "llevaría moda española". "Yo vendré y no me olvidaré de mis raíces y vendré a haceros unas conferencias aquí", aclaró entre risas. "Ven que yo te acojo para hacerte llevar este duelo", dijo mirando a cámara.

Alba, al igual que Rivera, comienza el nuevo año soltera. Desde que finalizó su relación con David Vallespín en verano del año pasado no se le ha conocido ninguna nueva conquista y se ha centrado en su familia y su trabajo en televisión. Por su parte, Rivera habría terminado su noviazgo en el mes de noviembre según informó este martes el portal de noticias The Luxonomist.