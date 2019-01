Alba Carrillo se ofrece para ser la 'Melania' de Rivera el día que se anuncia la boda de su ex

¡Hola! arriesga con una exclusiva no confirmada por sus protagonistas: Feliciano López y Sandra Gago se casan. Según la publicación, el tenista ha pedido matrimonio a la modelo con un anillo de oro blanco y diamantes, y que todavía no tienen fecha de boda.

La que no se ha pronunciado todavía es la ex del deportista, Alba Carrillo, que lleva viviendo de esta historia desde su separación. Ella está más pendiente de otros solteros como Albert Rivera: se ha ofrecido a ser su Melania. Lástima que no han podido recogerlo a tiempo en las revistas.

Mar Flores vuelve a reconciliarse con Elías Sacal

Vemos en ¡Hola! a Mar Flores luciendo bikini en San Bartolomé y degustando un Bloody Mary a bordo de un yate espectacular propiedad de Elías Sacal, el millonario mexicano con el que tan pronto sale como deja de salir.

Ahora parece que se han reconciliado y que esa distancia que, decían, había sido el principal motivo de que cortaran, se ha acortado. Leemos en ¡Hola! que "han aprendido de los errores del pasado y están decididos a que sea la reconciliación definitiva, ya que, después de varias rupturas, se han dado cuenta de que siempre puede más el amor". La revista destaca que han recibido el año en esa isla paradisíaca del Caribe con Pippa Middleton como vecina de fiesta.

¿Qué pide Alberto Isla a Chabelita?

Lecturas afirma que Chabelita y Alberto Isla están "en guerra por su hijo". El aspirante a conductor de ambulancias ha presentado una demanda contra la hija de la cantante en la que pide la custodia completa del hijo que tuvieron ambos hace cuatro años. No se queda ahí: también solicita una pensión mensual para alimentos y la mitad del dinero de la exclusiva que hicieron juntos por el bautizo del niño. Según la demanda, el niño "necesita un ambiente familiar" del que carece ahora con su madre.

Nuevo susto navideño para los Alba

Los Alba han vivido un nuevo susto estas Navidades. Después del ingreso hospitalario durante tres días de Tana, la hija de Eugenia y Fran Rivera, leemos en ¡Hola! que Fernando Martínez de Irujo también tuvo que acudir al hospital de urgencia por un problema de salud que no se especifica.

El marqués de San Vicente del Barco permaneció unas horas en el Hospital del Valle de Arán, al que acudieron a visitarle su hermana Eugenia y su cuñado, Narcís Rebollo. Después de permanecer unas horas en observación fue dado de alta. ¡Hola! muestra además las primeras imágenes de los respectivos hijos de la pareja todos juntos esquiando.

Terelu vuelve a hablar

Mila Ximénez vuelve a entrevistar a su amiga para Lecturas, en una emotiva y valiente charla en la que Terelu, que lleva varias semanas apartada de los medios, explica lo mal que lo está pasando. Y que arroja luz a lo mal que lo pasan muchas personas que están en su misma situación.

"Infierno", "calvario" o "impotencia" son algunas de las palabras que menciona la periodista, que reconoce que nunca ha llorado tanto como en los tres últimos meses, después de haberse sometido a una doble mastectomía y otra posterior por complicaciones. "He tenido alucinaciones del dolor, he visto el infierno", dice Terelu, que se lamenta por "tener una piel de mierda" que no ha favorecido la cicatrización.

Laura Matamoros confirma su ruptura

Poco más de un año le ha durado el amor a Laura Matamoros, que confirma en una entrevista exclusiva en Semana su ruptura con Benji Aparicio, el padre de su hijo. "He sido yo quien ha tomado la decisión", sentencia, mientras asegura que los dos "mantienen una relación cordial". Confirma que llevan mal casi desde que nació su hijo hace ocho meses, y reconoce que la paternidad "les llegó de sopetón".

Paula y Bustamante, juntos por su hija

Diez Minutos publica fotos exclusivas de la actriz y el cantante juntos en la Cabalgata de Reyes de Majadahonda, a la que acudieron con su hija Daniella. Es la primera vez que son fotografiados juntos desde la Comunión de la niña, en junio de 2017, y desde que Paula declarase su amor incondicional a su nuevo novio, el futbolista Miguel Torres.

Cóctel de noticias

Pepe Barroso y Tini Stoessel ya no están juntos. El hijo de Pepe Barroso "Don Algodón" y la actriz que encarnaba a "Violeta" formaban una de las parejas más guapas del panorama social.

Los hijos de Julio Iglesias y Miranda, de vacaciones en Sierra Nevada. Vemos varias fotos de los vástagos del cantante ataviados con diseños de esquí, y destaca Miguel Alejandro, que sale con una guapa tenista rusa desde hace meses. ¡Hola! no comenta nada sobre los problemas de paternidad del cantante.

Carmen Martínez Bordiú, recibida con honores en Yucatán. Leemos en ¡Hola! que ha viajado a México con su novio, Tim, para acudir a la boda de uno de sus sobrinos, y además de mostrar nuevo retoque, ha paseado en calesa por Izamal, donde la han recibido el alcalde y su señora.

Jorge Javier empieza a lucir tableta. La dieta y el ejercicio empiezan a notarse en el cuerpo del presentador, que ha pasado las vacaciones en Brasil.

Mónica Hoyos habla en Semana del "equilibrio emocional" de su ex, Carlos Lozano. Después de desaparecer de Gran Hermano y ser criticada por el programa, Hoyos concede una entrevista para seguir criticando a Miriam, la mujer que le ha levantado el novio… y el concurso. "He sufrido estrés postraumático y así figura en el certificado médico que remití a la productora".