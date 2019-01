Begoña Villacís anuncia que está embarazada

La portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este miércoles que está embarazada del que será su tercer hijo.

La portavoz de la formación naranja ya es madre de dos niñas y saldrá de cuentas después de las elecciones del próximo 26 de mayo, donde previsiblemente será candidata a la Alcaldía de Madrid, una vez el partido celebre primarias.

Así lo ha anunciado la aspirante a la alcaldía de la capital en una rueda de prensa celebrada este 9 de noviembre. La política ha querido esperar un tiempo prudente para anunciar su embarazo, ya que hace un mes negó la noticia a La otra crónica de El Mundo, en aras de pasar el periodo de más riesgo durante la gestación.

También ha querido compartir la noticia en las redes sociales donde ha escrito: "Voy a ser mamá. 12 años después de Jimena, mi hija pequeña; 13 después de Paula, mi hija mayor, y parece que no ha pasado el tiempo... Vivir la experiencia por tercera vez no hace que lo vivas con menos intensidad, expectación y alegría. Necesité, la verdad, unos minutos para asimilar la noticia: dos adolescentes y un bebé, familia numerosa. Unos minutos después, vino la ilusión de volver a tener un pequeño en casa, la posibilidad de vivirlo junto a mis hijas y mi familia. Volver a tener la oportunidad de vivir una etapa de mi vida que recuerdo con mucho cariño, y con nostalgia de vez en cuando. Ayer,una buena amiga me decía que el año que tengo por delante es para disfrutarlo. Tiene toda la razón, personal y profesionalmente, será un año difícil de olvidar, y tengo la enorme suerte de poder compartirlo con un gran equipo y, lo más importante, con una familia que me apoya".