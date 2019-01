Bertín Osborne es entrevistado en la revista Diez Minutos, y mantiene un diálogo con Rosa Villacastín en el que el siempre sincero presentador de Mi casa es la tuya (que nunca ha tenido inconveniente en revelar sus simpatías políticas) descubre qué es lo que le impide irrumpir en la política, como han hecho otros muchos profesionales del espectáculo dentro y fuera de nuestro país.

Y la respuesta sería el amor... aunque también su propio carácter: "Si me meto en política, Fabiola se divorcia al día siguiente", dice Bertín con su buen humor y sinceridad habitual.

Ni una ni dos, sino tres veces le han propuesto entrar en ese mundo, cosa que ha rechazado porque –reconoce– se trata de una persona "atípica": "He dicho que no porque soy políticamente incorrecto", explica, aclarando que, eso sí, no le importa demasiado lo que piensen de él. "Me la sopla lo que puedan decir las redes sociales sobre mí, porque no las utilizo ni tengo tiempo que perder con eso".

Eso le lleva a descubrir otra razón por la que nunca ha dicho sí a la política. "A mí me parecen bien los principios de muchos partidos políticos distintos, pero no hay ninguno que los englobe todos. Es la razón por la que he rechazado las tres veces que me lo han propuesto. Soy políticamente incorrecto por naturaleza, ya que criticaría al partido en el que estuviera cada vez que hiciera falta, con lo que iba a durar cinco minutos".

Bertín, además, asegura que nunca se ha posicionado políticamente: "A mí me han posicionado. Yo he votado a cuatro partidos distintos durante la democracia: a Adolfo Suárez, PP, Rosa Díez y Albert Rivera. No he votado al PSOE porque, cuando pude hacerlo, tenía que elegir entre Aznar y Zapatero y lo tenía clarísimo". Una extraña respuesta, ya que esos dos políticos nunca se enfrentaron en unas elecciones.

Con quien sí se muestra muy claro es con Podemos, que "está claro que quieren romper España o ayudar a romperla, porque ello son representantes del caos".

Ahora mismo Bertín Osborne está inmerso en la promoción de su disco Yo debí enamorarme de tu madre, basado en rancheras de José Alfredo Jiménez. La gira que tiene planeada por Latinamérica lamentablemente no incluirá países como la Venezuela natal de su esposa, Fabiola Martínez, pese a que "sería el primer país donde iría".